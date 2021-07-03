خطورة لعبة فري فاير FREE FIRE وأضرارها على الأطفال

خطورة لعبة فري فاير FREE FIRE لقد قامت شركة غارينا بإصدار ونشر هذه اللعبة في عام 2017 بالتحديد في شهر ديسمبر وفى سنة 2019 لاقت هذه اللعبة تفاعل كبير جدا وقام الكثير بتحميلها عبر تطبيق جوجل بلاي ستور وتفعيلها وأصبحت هذه اللعبة الأكثر شهرة وانتشار وحصلت على اعلي تصويت وتفاعل على جوجل بلاي ووصلت أرباحها في عام 2019 إلى ما يزيد عن مليار دولار حول العالم وطريقة اللعبة عبار عن 50 فرد بيبداو بعملية التنقيب والبحث عن موارد تدعمهم في اللعبة مثل أسلحة للدفاع ضد الأعداء للحفاظ على وجودة على الجزيرة وعدم تعرضه للقتل وفى سنة 2019 أيضا أصبحت هذه اللعب الأعلى والأكثر تنزيلا على هواتف نظام الاندرويد حيث وصل عدد التحميلات إلى ما يقارب من 500 مليون على هواتف الاندرويد وفي هذا المقال سوف نعرض لكم مجموعة من المعلومات حول هذه اللعبة وعن أضرارها علي الأطفال تابع.

أضرار لعبة فري فاير FREE FIRE على الأطفال:

خطورة لعبة فري فاير فان هذه اللعبة شيقة ومثيرة ولكنها في نفس الوقت تسلب تركيز الأطفال بشكل كبير مما يجعلهم يفقدون القدرة علي التركيز في الدراسة.

وعدم تقضية طفولته في الألعاب على ارض الواقع.

وأيضا من كثرة التركيز وتقضية وقت كبير على هذه اللعبة يجعلهم يناموا ويقوموا في منتصف الليل مفزعين وكانهم يطلقون الرصاص والعب بالأسلحة.

لا نستطيع أن نذكر أضرار هذه اللعبة ماديا علي ارض الواقع لكن اثرها السلبي العائد على النفسية كبير جدا .

لقد أصدرت شهادات من بعض وزارات الصحة أن الأثر النفسي ألسلبي كبير جدا ووقع على مجموعة كبيرة من اللاعبين لهذه اللعبة وقد وصلوا إلى حد الإدمان وعدم قدرتهم على سيطرة نفسهم وتوقفهم عن اللعب .

وقد أصابات هذه اللعبة فئة كبيرة من اللاعبين سواء أطفال أو كبار أو شباب بالانعزال لوقت طويل بغرفهم بشكل ملحوظ مما جعلهم ينعزلون عن اسرهم وأحبتهم وعدم الخروج مع الأصدقاء وممارسة الحياة بشكل طبيعي وسليم.

وعند التركيز علي طريقة ومحتوي اللعبة سوف نجدة عنيف وقتالي مما يسبب اضطراب لنفسية الطفل ويدفعه لتعلم العنف والعدوان والقتال وكل ذلك يسبب أضرار شديدة الخطورة على نفسية أطفال سوف يوجهون الحياة فيما بعد بشكل عدواني .

من أخطر ما يصيب لاعبي لعبة فري فايير هو أصاباته بالإدمان الشديد لان الأفراط في الاندماج علي اللعبة من خلال الأجهزة كأجهزة الهاتف المحمول أو الكمبيوتر قد يصيب العين بالإرهاق الشديد وقد تسرق الكثير من الوقت لحياة الطفل الذي يجب أن يكون مندمج ف أشياء أخري غير اللعب علي الهواتف المحمولة .

مثل اللعب مع الأصدقاء والاندماج في حياة العائلة استخدام، الألعاب التي تنمي من ذكائهم اكثر لذلك يجب علي جميع الأهالي زيادة التركيز مع أطفالهم وأن يحدو من استخدام لعبة ،فري فاير الذي تؤثر بالكثير من السلب علي حياة الأطفال .

سوف يصبح الطفل أقل تفاعلا ونشاطا مع المجتمع نتيجة اندماجه الزائد مع تلك اللعبة .

وفي نهاية المقال ننصح كل أب وأم بمراقبة الأطفال وتجنبهم للعب مثل هذه الألعاب العنيفة أو تحديد أوفات معينة للعب لعدم سلب وقتهم وطفولتهم على الهواتف المحمولة داخل ألعاب عنيفة مثل هذا لتجنب خطورة لعبة في فاير .