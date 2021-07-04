تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف Galaxy M22

أحاطت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية هاتفها الجديد Galaxy M22 بالسرية ولم تكشف بعد عن أي معلومات رسمية.

وكشف تقرير جديد لموقع ”غيسمارينا“، أسعار الهاتف الذي يأتي تحت اسم الطراز SM-M225FV_DS في أوروبا، إذ من المقرر بيعه بسعر يبدأ من 240 يورو للإصدار بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

كما سيأتي Galaxy M22 أيضا بمعالج MediaTek Helio G80 مع شاحن سريع بقوة 25 وات، ولكنه لن يتم شحنه إلا بشاحن عادي بقوة 15 وات، وهو ما يجعله مختلفا عن هاتف Galaxy A22 الذي يأتي بشحن سريع 15 وات.

ومن المتوقع أن يأتي M22 أيضا ببطارية مختلفة عن A22، إذ من المحتمل أن تكون أكبر ربما 6000 مللي أمبير، ومن المعروف أن أجهزة سلسلة Galaxy M توفر سعة بطارية أكبر.

وإضافة لذلك، من المتوقع أن يستعير Galaxy M22 معظم مواصفاته من A22، بما في ذلك شاشة سوبر أموليد 6.4 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز وشاشة 720 بكسل مع إعداد كاميرا رباعي في الخلفية بكاميرا رئيسة بدقة 48 ميجابكسل رئيسة وكاميرا فائقة الاتساع 8 ميجابكسل وكاميرا عمق و كاميرا ماكرو.

وكانت ”سامسونغ“ كشفت رسميا عن هاتفها الجديد Galaxy A22 4G في الهند، والذي يباع بسعر(248 دولارا – 209 يورو).

ويأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل، وفي الخلف، يحتوى الهاتف على إعداد رباعي للكاميرا الخلفية يتكون من مستشعر رئيس بدقة 48 ميغابكسل ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعرين آخرين بدقة 2 ميغابكسل.

ويمتلك الهاتف ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت وفتحة لبطاقة microSD للتوسيع مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

كانت طرحت الشركة أيضا هاتف Galaxy A22 5G والذي اعتبر أرخص هاتف يعمل بتقنية الجيل الخامس، ويمتلك شاشة IPS LCD Infinity-V بقياس 6.6 بوصة مع معالج Dimensity 700 وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة تخزين 64 /128 غيغابايت، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير.

يذكر أن شركة الهواتف الكورية الجنوبية ”سامسونغ“ كشفت رسميا أمس السبت عن هاتفها الجديد Galaxy A22 4G في الهند، وذكرت أنه يمكن الحصول عليه من خلال الموقع الرسمي لـ“سامسونغ إنديا“ مقابل 18499 روبية هندية (248 دولارا).