شحن نقاط فورت نايت V-BUCKS واسترداد بطاقات المعركة المشتراة

يٌمكنك الآن شحن نقاط فورت نايت والحصول على نقود V-BUCKS واسترداد بطاقات المعركة المشتراة من خلال متجر اللعبة، أو عبر تسجيل الدخول من حسابك الرسمي على موقع اللعبة Epic Game، وكتابة كود التفعيل ساري المفعول، حيث تُمكنك تلك النقاط من استرداد البطاقات، لاستخدامها في شراء العناصر الأساسية المساعدة في المنافسات واللعب، في الوقت الذي أتاحت فيه اللعبة الحصول على الحِزم الجديدة لشهر يوليو والتي تضمنها تحديث الموسم الثاني مؤخرًا، حيث تم إجراء عدد من التحسينات على المؤثرات وعلى المتاجر والأسلحة بكافة أنواعها.

استرداد بطاقة V-BUCKS بـ اسم المستخدم

تتم عملية استرداد بطاقة V-BUCKS وفق بعض الشروط الأساسية التي تتمثل في:

امتلاكك حساب والدخول عبر Epic Games.

انقر فوق ابدأ فيما يلي لتعثر على حسابك.

أو إنشاء حساب جديد من خلال ممارستك للعبة.

استخدام النقاط والنقود لـ Fortnite لابد لأن يكون على أي جهاز مدعوم.

استخدام بطاقة هدية من خلال حساب صالح ومفعل.

أن يكون تنزيل Fortnite على جهاز متوافق، .

قبول الشروط المعمول بها بـ اتفاقية المستخدم.

كيفية شحن نقاط فورت نايت

لابد من الأخذ في الاعتبار، أنه يتم تلقائيًا خصم القيمة الإسمية الكاملة لبطاقة V-BUCKS عند الاسترداد، على أن يتم ربطها بحساب واحد على الجهاز الذي قمت باختياره، مع العلم أنه لا يُسمح بالنقل أو السحب، كما أنه لا يمكن استرداد بطاقة الهدية إلا مقابل كمية معينة من النقود V-Bucks المُوضحة، ولن يتم استبدال بطاقات الهوية إذا تم فقدانها أو سرقتها أو تدميرها أو استخدامها دون تصريح، بينما يمكنك شحن نقاط فورت نايت عبر الموقع ذاته.

ما هي نقود V-BUCKS؟ والغرض منها

جدير بالذكر أن نقود V-BUCKS هي عملة داخل اللعبة تُستخدم في Fortnite، لشراء العناصر والمهام والأشياء الأساسية مثل الأزياء والفؤوس والأغلفة والرقصات وبطاقات المعركة، مع العلم أنه لا يمكن نقلها بين الحسابات، ولا يمكن إنفاقها على هدايا لأصدقائك، وتتطلب وجود رصيد بطاقتك الإلكترونية، كما أنه لا يمكن إنفاق الكميات التي تم شراؤها على PlayStation أو Switch على أي أجهزة أخرى.