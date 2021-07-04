نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل واتساب بلس WhatsApp Plus v12 الإصدار الجديد وخطوات التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق الواتساب من أكثر عمليات البحث في هذه الأيام من قبل محبي التكنولوجيا، حيث أعلن تطبيق الواتساب عن إصدار جديد WhatsApp Plus v12 تم العمل عليه في الآونة الأخيرة من قبل مطوري التكنولوجيا على أكفأ درجة، حيث تم هذا التطوير بهدف إضافة العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها من قبل مستخدمي تطبيق الواتساب من كافة أنحاء العالم، وبمجرد إنه تم الانتهاء من هذا التحديث تم الإشارة إلى المميزات ونذكرها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال، ونوضح لكافة متابعي موقع ثقفني نبذة عن تطبيق واتساب بلس وكيفية تحديث التطبيق بالخطوات وأهم المميزات التي تم إضافتها مؤخراً.

تطبيق واتساب بلس WhatsApp Plus v12:

من المعروف الآن في هذا الوقت أن تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات سهولة في التعامل أثناء المراسلة الفورية، ونتيجة التحديثات الأخيرة التي تم الإعلان عنها دخل في مجال التنافس العديد من التطبيقات المشابهة، ومن هذه التطبيقات تيلجرام، سناب سات، علماً بان تطبيق الواتساب حقق العديد من الإنجاز في فترة قصيرة مما أدى إلى جذب العديد من مستخدميه، ونتيجة التقارير الأخيرة من قبل خبراء التكنولوجيا أن عدد مستخدمي الواتساب 139 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم.

مميزات واتساب بلس WhatsApp Plus:

أوضح تطبيق الواتساب بعد التحديث الأخير له وفقاً للإصدار الأخير الذي تم الإعلان عنه، ونذكر لكل متابعينا من خلال هذا المقال مميزات واتساب بلس:

خاصية إخفاء الظهور والتحكم في الظهور على التطبيق. تعديل خيارات الخصوصية بشكل كبير إرسال رسائل جماعية للمجموعات بشكل مباشر إخفاء المحادثات المتواجدة على التطبيق تفعيل خاصية الرد التلقائي والتي من خلالها يمكن إرسال رد تلقائي للرسائل الواردة تغيير نمط الخط من خلال إعدادات الخط إيقاف الانترنت عن الواتساب وتشغيله على الهاتف رفع فيديو في حالات الواتس لمدة 7 دقائق جدولة الرسائل المرسلة على التطبيق استعادة الرسائل التي تم حذفها أثناء إجراء المحادثات بشكل سريع ومباشر إرسال مقطع صوتي وتغيير سرعة التسجيل

ومن الجدير البذكر أن تطبيق الواتساب يضم العديد من المميزات التي يمكن للشخص المستخدم الاستفادة منها، وذلك بمجرد تحميل التطبيق مباشرة على الهاتف، كما نذكر من خلال هذا المقال خطوات تحديث الواتساب.

تحديث الواتساب WhatsApp 2021:

بمجرد أنه تم الإعلان عن الإصدار الأخير الذي أوضحه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث وفر التحديث العديد من الميزات الإضافية خلال الساعات الأخيرة، ويتم تحديث التطبيق من خلال الدخول على متجر جوجل بلاي واختيار تطبيق الواتساب بلس وتحديث التطبيق.