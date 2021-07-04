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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة اليوم في إطار مباريات الدوري المصري الذي يتصدره الفارس الأبيض الزمالك بفارق 20 نقطة عن النادي الأهلي، لذا يسعى المدير الفني للنادي الأهلي الفوز في المباراة واقتناص الثلاث نقاط كي يقل الفارق بينه وبين الزمالك، حيث في حالة فوز الأهلي بجميع مبارياته المؤجلة سيسبق الزمالك بفارق نقطتين، تذاع المباراة التي على قناة On Time Sports، التي أعلنت مؤخرا عن تحديث ترددها القديم.
تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة اليوم
في مساء اليوم يلتقي المارد الأحمر النادي الأهلي ضد فريق سموحة السكندري، يسعى المارد الأحمر تعويض فقدان النقاط الذي حدث مؤخرا نتيجة تعادله مع فريق بيراميدز في الوقت القاتل في الوقت بدل الضائع، عن طريق أريك تروري، فيما يدخل نادي سموحة المباراة وهو في المركز الرابع الذي يريد أن لا يفقده كي يتمكن للعب في بطولة إفريقيا للأندية الموسم القادم، ونظراً إلي التحديثات الجديدة التي قامت بها مجموعة قنوات On Time مؤخراً أصبحت عملية البحث عن تردد القناة مرتفع جداً اليوم، لذا يمكنكم الآن تنزيل التردد الحديث للقناة من خلال إتباع الخطوات التالية في الفقرة القادمة.
تردد قناة ON TIME SPORTS 1
- التردد: 11861
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: ٢٧٥٠٠.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.
- القناة: أون تايم سبورت ١.
|القمر الصناعي
|نايل سات
|معدل الترميز
|27500.
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|القناة
|ON TIME SPORTS 2
|التردد
|11449
|القمر الصناعي
|نايل سات
|معدل الترميز
|27500
|القناة
|ON TIME SPORTS 3
|التردد
|12303
|الاستقطاب
|افقي
يمكنكم من خلال التردد الجديد للقناة متابعة اهم وافضل البرامج الرياضية التي تقدم علي القناة من خلال باقة مميزة من النجوم الرياضية مثل الكابتن شوبير ومدحت شلبي وغيرة من النجوم الكبار في مجال التحليل الرياضي، ابرز الخدمات التي تقدمها مجموعة قنوات اون تايم هي إذاعة مباريات الدوري المصري والكأس.
وصلنا إلى ختام شرح كيفية ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة اليوم.
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