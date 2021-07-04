نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iphone 13 pro max الجوال المنتظر والأقوى من شركة Apple بجميع مواصفاته في المقال التالي
شركة ابل دائما تبهر محبيها بأحدث التقنيات وها هي تعمل على أطلاق احدث أصدارتها وهو iphone 13 Pro Max وهو الإصدار الأقوى والأحدث لعام 2021 والذي يتصدر ايفون 13 وسوف نضع لكم داخل مقالنا هذا جميع مواصفات iphone 13 pro max حيث أنه الأهم في سلسلة ايفون 2021 حيث يتصدر هذا الجوال بقوة التقنيات والخامات المستخدمة في تصنيعه هي الأقوى حتي الآن مثل استخدام شاشة من سامسونج والتي من نوع LTPO OLED إلي تحاط بطبقة قوية جدا من الزجاج والتي بها صلابة لكي تقاوم الخدوش وأصعب الصدمات وهذا من ابسط مميزاته ايفون 13 بروس ماكس الحديث مقارنة بالجوالات الأخرى الحديثة في 2021-2022 بالإضافة إلي احتوائه علي أسرع المعالجات والأداء والسرعة في تنفيذ الأوامر أثناء استخدامه وكذلك يدعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس 5G سنكمل لكم جميع مواصفات iphone 13 Pro Max
iphone 13 pro max
طرازات iPhone 13 2021 على بعد شهرين من إطلاقها ومن المتوقع إطلاقها في سبتمبر ، لكننا سمعنا شائعات حول ما يمكن توقعه من الأجهزة الجديدة منذ ما قبل ظهور طرازات iPhone 12 لعام 2020.
ستبدو تشكيلة iPhone 2021 مشابهة لمجموعة iPhone 2020 ، مع أربعة أجهزة بأحجام تشمل 5.4 بوصة و 6.1 بوصة و 6.7 بوصة ، مع وجود جهازي iPhone من طرازات iphone 13 pro max
التغييرات الرئيسية في التصميم غير متوقعة ، وستحتوي أجهزة iPhone 2021 على مميزات اعلي من التي تم تعيينها في أجهزة iPhone 2020 ، ولكن يمكننا الاعتماد على تحسينات الكاميرا ، ومعالج A-series أسرع ، وشريحة 5G جديدة من Qualcomm ، وزيادة عمر البطارية ، وبعض التعديلات إلى الدرجة وهنا سوف سنتحدث عن تلك المواصفات الخاصة بـ iphone 13 pro max تاريخ إصدار iPhone 13 والسعر والمواصفات وبعض التسريبات
مواصفات iphone 13 pro max
- سوف يأتي الجوال بأكثر من لون مثل الأبيض والأسود والأزرق والفضي
- يعمل الجوال بنظام تشغيل الـ iOS 15.
- يحتوي على بطارية قوية جدا مقارنة بإصدارات ايفون السابقة لهذا الإصدار الأخير بسعة 4000 مللي أمبير ويدعم شحن سريع جدا وكذلك الشحن اللاسلكي الذي يمنح الجوال العمل لمدة 24 ساعة لفيديوهات وبعض التقنيات بشكل متواصل.
- مصمم بمنفذ الـ USB الـ 2.0 Type-C مع إمكانية دعم الـ On-The-Go.
- يأتي مع الجوال سماعات خارجية ستريو قوية مع خاصية الـ Dolby Atmos.
- يحتوي على أنواع عديدة من المستشعرات المختلفة مثل gyro، proximity، compass.
- بالتأكيد يوجد خاصية تحديد المواقع الجغرافية الـ GPS الاعلي حتي الآن في تحديد المناطق المختلفة.
- بلوتوث إصدار مع إمكانية دعم الـ A2DP, LE, aptX HD.
- وأي فاي wifi بترددات متنوعة الـ Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.
- مصمم بداخلة ميكروفون لعزل الضوضاء أثناء اجراء المكالمات في الأماكن العامة والمزدحمة.
- الكاميرا الأمامية الأحدث والأقوى في عالم الجوالات العالمية فهي “مزدوجة” تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع عدسة F/2.2 من نوع (wide) التي تمنح إمكانية التصوير الواسع جدا وخاصية التصوير الـ HDR ، gyro-EIS اما الكاميرا الأخري فهي بدقة 12 ميجا بكسل من نوع (depth/biometrics sensor) خاصة SL 3D مع خاصية فتح الهاتف باستخدام Face ID كما يمكن استخدام الكاميرا الأمامية في تسجيل الفيديوهات جودة الـ 4K بمعدل التقاط 24/60/30 إطار في الثانية و جودة الـ 1080 بمعدل التقاط 120/60/3.
- أبعاد الجوال هي كالتالي: الطول 160.8 × العرض 78.1 × السمك 7.4 ملم حجم الوزن يزن حوالي 228 جراماً.
- الخامات المستخدمة في تصنيع الجوال من افضل واقوي الخامات المستخدمة في تصنيع الجوالات حيث يأتي جوال ايفون 13 برو ماكس من واجهة زجاجية من النوع غوريلا وظهر الجوال من الزجاج والإطار أو الهيكل من مادة الفولاذ الذي يقاوم الصدأ ،كذلك يقاوم الماء والغبار والمؤثرات الخارجية.
- نوع شاشة الجوال من Samsung LTPO OLED بتحديث 120 هرتز بكثافة 409 بكسل لكل بوصة مع سطوع للشاشة يصل إلي 800 شمعة أما المساحة 6.3 إنش بدقة 2532 × 1170 بكسل وتدعم أبعاد عرض بنسبة 19.5:9 لعرض محتوى على الشاشة بنسبة 86.6٪ مع طبقة زجاجية مقاومة لأقوي الخدوش وأيضا الزيت والبصمات كما تدعم خاصية الـ HDR10+ و الـ Dolby Vision.
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