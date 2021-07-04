iphone 13 pro max الجوال المنتظر والأقوى من شركة Apple بجميع مواصفاته

شركة ابل دائما تبهر محبيها بأحدث التقنيات وها هي تعمل على أطلاق احدث أصدارتها وهو iphone 13 Pro Max وهو الإصدار الأقوى والأحدث لعام 2021 والذي يتصدر ايفون 13 وسوف نضع لكم داخل مقالنا هذا جميع مواصفات iphone 13 pro max حيث أنه الأهم في سلسلة ايفون 2021 حيث يتصدر هذا الجوال بقوة التقنيات والخامات المستخدمة في تصنيعه هي الأقوى حتي الآن مثل استخدام شاشة من سامسونج والتي من نوع LTPO OLED إلي تحاط بطبقة قوية جدا من الزجاج والتي بها صلابة لكي تقاوم الخدوش وأصعب الصدمات وهذا من ابسط مميزاته ايفون 13 بروس ماكس الحديث مقارنة بالجوالات الأخرى الحديثة في 2021-2022 بالإضافة إلي احتوائه علي أسرع المعالجات والأداء والسرعة في تنفيذ الأوامر أثناء استخدامه وكذلك يدعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس 5G سنكمل لكم جميع مواصفات iphone 13 Pro Max

iphone 13 pro max

طرازات iPhone 13 2021 على بعد شهرين من إطلاقها ومن المتوقع إطلاقها في سبتمبر ، لكننا سمعنا شائعات حول ما يمكن توقعه من الأجهزة الجديدة منذ ما قبل ظهور طرازات iPhone 12 لعام 2020.

ستبدو تشكيلة iPhone 2021 مشابهة لمجموعة iPhone 2020 ، مع أربعة أجهزة بأحجام تشمل 5.4 بوصة و 6.1 بوصة و 6.7 بوصة ، مع وجود جهازي iPhone من طرازات iphone 13 pro max

التغييرات الرئيسية في التصميم غير متوقعة ، وستحتوي أجهزة iPhone 2021 على مميزات اعلي من التي تم تعيينها في أجهزة iPhone 2020 ، ولكن يمكننا الاعتماد على تحسينات الكاميرا ، ومعالج A-series أسرع ، وشريحة 5G جديدة من Qualcomm ، وزيادة عمر البطارية ، وبعض التعديلات إلى الدرجة وهنا سوف سنتحدث عن تلك المواصفات الخاصة بـ iphone 13 pro max تاريخ إصدار iPhone 13 والسعر والمواصفات وبعض التسريبات

مواصفات iphone 13 pro max