مواصفات هاتف فيفو الجديد Vivo x60 | أهم المميزات والعيوب والسعر

أطلقت شركة فيفو مؤخراً مجموعة من الهواتف الجديدة من عائلة الـX ، من هذه الهواتف Vivo x60 , Vivo x60 pro وأيضاً Vivo x60 pro+ ، تم الإعلان عن الهواتف بداية في الصين لتخرج بعد ذلك للأسواق العالمية مع بعض الإختلافات البسيطة عن النسخة الصينية.

مواصفات هاتف Vivo x60:

‌يزن الهاتف 176 جراماً.

‌خامات الهاتف من الزجاج من الأمام والخلف ، وكذلك يوجد إطار من الألومنيوم حول الهاتف.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن لا يتوفر بالهاتف المنفذ الخاص بكارت الميموري لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين.

‌يتوفر الهاتف بدعم لخاصية الـNFC ، لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.

‌شاشة الهاتف 6.56 إنش من نوع AMOLED ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2376 بكسل بمعدل كثافة 398 بكسل لكل إنش.

‌تدعم الشاشة HDR10+ ، وكذلك التردد العالي حتي 120 هيرتز.

‌كما توجد أيضاً طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 6 علي كلاً من ظهر وشاشة الهاتف.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة فيفو الخاصة Funtouch 11.1.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 870 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر.

‌نواة المعالج الأقوي بتردد يصل إلى 3.2 جيجاهيرتز من نوع Kryo 585.

‌كذلك يتوفر معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 650.

‌يتوفر الهاتف بإصدار لسعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

‌ذاكرة تخزين الهاتف من نوع UFS 3.1.

كاميرات هاتف Vivo x60:

‌تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تدعم HDR وتصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل 30 إطار لكل ثانية.

‌أما الخلفية فتأتي ثلاثية : الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 تدعم PDAF و التثبيت البصري OIS.

‌الثانية Telephoto بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 تدعم 2x optical zoom ، وأخيراً كاميرا للتصوير الواسع 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

‌العدسات من نوع Zeiss optics ، تدعم HDR و Panorama كما يوجد كذلك فلاش ليد.

‌بالنسبة لتصوير الفيديوهات يمكن التصوير بجودة 4K بمعدل 30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30/60 إطار أيضاً.

‌كذلك يدعم التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.

مواصفات أخري للهاتف:

‌سماعات الهاتف ليست ستيريو ، كذلك لا يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف موجودة أسفل الشاشة ، مع إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌يدعم الهاتف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، البوصلة ، وأيضاً درجة الألوان.

‌بطارية الهاتف 4300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عن طريق مدخل شحن من نوع Type-C 2.0.

‌يتوفر الهاتف بالألوان : الأسود ، الأزرق ، والأبيض اللامع.

سعر هاتف Vivo x60:

540$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 8460 جنية مصري.

618$ لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو حوالي 9680 جنية مصري.

هذه هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها في الصين وقد تختلف عن أسعار الهاتف في الأسواق العالمية.