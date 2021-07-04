ميزة جديدة على واتساب تساعدك على توفير باقة الإنترنت

ميزة جديدة على واتساب تساعدك على توفير باقة الإنترنتيبحث دائما تطبيق المراسلة الفورية «واتساب»، عن تقديم مميزات جديدة إلى مستخدميه، حتى يسهل مهمة تصفحهم دون معاناة، وآخرها العمل على ميزة تساعد المستخدمين على توفير باقة الإنترنت لديهم.أطلقت شركة «واتساب»، ميزة جديدة على تطبيقها تحمل اسم جودة تحميل الفيديو «Video Upload Quality»، التي تساعد المستخدمين على مشاركة مقاطع الفيديو بجودة عالية.

ولا تزال الميزة قيد التطوير في الوقت الحالي، وفقا لما ذكره موقع «wabetainfo»، حيث أصبحت الميزة متاحة للمستخدمين في التحديث الجديد، كجزء من نسخة الإصدار التجريبي لواتساب على الإصدار 2.21.14.6.

ومن المنتظر، أن تصبح الميزة متاحة للجميع في التحديث المستقبلي لتطبيق واتساب، حيث سيتمكن مستخدمو التطبيق من اختيار جودة تحميل الفيديو عن طريق 3 خيارات، نرصدها لكم كالتالي:

- «تلقائي»، وهي خيار موصى به من التطبيق، إذ يقدم أفضل خوارزمية ضغط لمقاطع الفيديو المرغوب في تحسين جودتها.

- «أفضل جودة»، سيقوم واتساب دائمًا بإرسال الفيديو ومشاركته، باستخدام أفضل جودة متاحة.

- «موفر البيانات»، عند تمكين هذا الخيار في إعدادات أندرويد، سيقوم واتساب بضغط مقاطع الفيديو قبل إرسالها.

وفي الآونة الماضية، أعلن مارك زوكر بيرج، مالك شركة «فيسبوك وواتساب»، قد أكد أن هذه الميزة ستظهر كنسخة تجريبية لدى مستخدمي «واتساب» الذين يستخدمون نظام أندرويد، قبل تعميمها على جميع الأجهزة في وقت لاحق.

ومن أجل التحقق من تفعيل الميزة على حسابك، ما عليك سوى التحقق مما إذا كان هناك زر «عرض مرة واحدة» عند مشاركة الوسائط، وعند إرسال الصور ومقاطع الفيديو باستخدام طريقة العرض مرة واحدة، لا يمكن عرضها إلا مرة واحدة، ويتم إعلامك عندما يفتحها المستلم.

