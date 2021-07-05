”أوبو” تطرح رسميا هاتف OPPO Reno6 Z في الـ21 من يوليو

أعلنت شركة الهواتف الصينية ”أوبو“ عن طرح هاتف OPPO Reno6 Z رسميا في الـ21 من يوليو، في تمام الساعة الـ5:30 مساء، بالتوقيت المحلي في تايلاند.

وقامت الشركة بتدشين صفحة رسمية للهاتف على موقع OPPO Thailand، الذي سيحتوي على إعداد ثلاثي الكاميرات، إذ تأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 64 ميغابكسل، كما يوفر الهاتف ميزات التصوير الفوتوغرافي وفيديو تجميل الصورة.

وسيأتي الجهاز مدعوما بشريحة أبعاد غير محددة، ويدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس (5G)، وسيتوافر بـ“لونين“ فقط.

ووفقا للتقارير السابقة، سيحتوى هاتف Reno6 Z 5G على شاشة AMOLED، كما تضم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Dimensity 800U، مقترنا بـ 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغابايت للتخزين الداخلي.

وفي الخلف، سيحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي الكاميرات، إذ تأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 64 ميغابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

وسيحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ 4310 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة ColorOS 11.1.

وكانت شركة ”أوبو“ قدمت هاتف Oppo Reno5 Z خلال شهر أبريل الماضي، إلا أنها تستعد من جديد لإطلاق إصدار آخر من السلسلة بعنوان Oppo Reno6 Z في الـ21 من يوليو الجاري في تايلاند.

ويأتي هاتف Reno5 Z 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.43 بوصة، وجودة عرض FullHD بلس، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، مع نتوءة في الجانب الأيسر للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

كما يعمل هاتف Reno5 Z 5G بواسطة معالج Dimensity 800U، مقترنا بذاكرة عشوائية 8 غيغابايت، وسعة تخزين 128 غيغابايت، وينطلق بواجهة ColorOS 11.1 مع نظام تشغيل Android 11.

وفي الخلف، يحتوى الهاتف علي إعدادات رباعية الكاميرات بمستشعر رئيس بدقة 64 ميغابيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميغابيكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، وآخر بدقة 2 ميغابيكسل لعمق التصوير.

وتدعم ”أوبو“ هاتف Reno5 Z 5G ببطارية سعة 4310 مللى أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، كما يضم الهاتف منفذ USB C، ومدخل 3.5مم، وتقنية NFC، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات 5G.