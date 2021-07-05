كيف تحدد الفرق بين الصداع وكورونا؟قال عالم الأوبئة الجينية في كلية كينجز لندن، تيموتي سبيكتر، إن الصداع أصبح أكثر أعراض الإصابة بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا شيوعًا.

هكذا، يشكو ثلثا مرضى كوفيد-19 من الصداع، بينما بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، تحدث هذه الأعراض في نصف الحالات.

يعاني الغالبية العظمى من المرضى من آلام متوسطة إلى شديدة تستمر من ثلاثة إلى خمسة أيام. كما أكد العالم، فإن تناول المسكنات لا يساعد في هذه الحالة.

وأوضح لـ"تلغراف": "عادة ما يتم الشعور به على جانبي الرأس، ويمكن أن يكون نابضًا أو حادًا أو ضاغطًا" بحسب سبوتنيك.

وأضاف عالم الأوبئة أنه في 15% من الحالات، يكون هذا هو العرض الوحيد للعدوى.