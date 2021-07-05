كيف تحدد الفرق بين الصداع وكورونا؟
قال عالم الأوبئة الجينية في كلية كينجز لندن، تيموتي سبيكتر، إن الصداع أصبح أكثر أعراض الإصابة بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا شيوعًا.
هكذا، يشكو ثلثا مرضى كوفيد-19 من الصداع، بينما بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، تحدث هذه الأعراض في نصف الحالات.
يعاني الغالبية العظمى من المرضى من آلام متوسطة إلى شديدة تستمر من ثلاثة إلى خمسة أيام. كما أكد العالم، فإن تناول المسكنات لا يساعد في هذه الحالة.
وأوضح لـ"تلغراف": "عادة ما يتم الشعور به على جانبي الرأس، ويمكن أن يكون نابضًا أو حادًا أو ضاغطًا" بحسب سبوتنيك.
وأضاف عالم الأوبئة أنه في 15% من الحالات، يكون هذا هو العرض الوحيد للعدوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف تحدد الفرق بين الصداع وكورونا؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.