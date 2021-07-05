استقبل فورا.. أحدث تردد قناة الزمالك الجديدة 2021 علي القمر الصناعي النايل سات

يقدم لكم موقع ثقفني، أحدث تردد لقناة الزمالك الجديدة 2021 بتحديثات شهر يوليو الجاري، حيث يحرص الكثير من محبي نادي الزمالك للتعرف على تردد قناة الزمالك HD، وذلك لمتابعة البرامج الرياضية المتنوعة التي تذاع على شاشة القناة، وكانت القناة قد ذكرت بأنها ستعمل على ايقاف عرض القناة على التردد القديم، وسيبدأ بثها القناة على التردد الجديد في بداية أول شهر يوليو الجاري، وتعد هذه القناة من أبرز القنوات الرياضية المصرية، حيث تتبع القناة لنادي الزمالك بشكل مباشر، ومع زيادة البحث من قبل العديد من جماهير الفريق قررنا أن نوضح لكم كيفية تثبيت تردد القناة الجديد.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2021

تأسست قناة الزمالك عام 2019 وفي هذا التوقيت بدأت القناة بثها التجريبي، ثم أعلنت القناة عن بثها الفعلي في تاريخ 22 يناير 2020، ومنذ انطلاقة القناة بدأ محبي الفريق في متابعة القناة ومشاهدة البرامج التي يتم تقديمها على شاشة القناة، وقد حظيت القناة بانتشار واسع في مصر بشكل خاص كما يتابع القناة الكثيرون من كافة أنحاء الوطن العربي، وتسعى الإدارة بشكل مستمر لتطوير القناة من خلال توفير البرامج المميزة والمهمة لدى المتابعين، وتطمح القناة في التربع على عرش القنوات الرياضية العالمية.

تردد قناة الزمالك الجديدة HD

تقدم القناة البرامج الرياضية الحيادية، كما تعرض نشرات الأخبار الخاصة بنادي الزمالك وسوق الإنتقالات بالإضافة إلى نتائج المباريات، وتجدر الإشارة إلى أن القناة لا تمتلك حقوق البث المباشر لمباريات الدوري المصري الممتاز أو غيرها، ولكن تنقل المباريات الودية الخاصة بالفريق، كما تعرض إعادة مباريات الزمالك الجديد والقديمة، وتستقبل القناة إشارة البث الخاصة بها عبر القمر الصناعي النايل سات، وهي أحد القنوات المفتوحة حيث تعمل دون تشفير، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة طوال اليوم بأعلى جودة، ويمكن ضبط واستقبال تردد القناة بكل سهولة.

تردد قناة الزمالك المفتوحة

أدخل البيانات التالية من خلال جهاز الرسيفر الخاص بك بعد أن تضبط صحن الاستقبال، وبمكن بعد ذلك من مشاهدة القناة بث مباشر.