تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الجديد تحديث يوليو الناقلة للنهائي بين الجزائر والسعودية تحت سن 20

تردد قناة أون تايم سبورت 2021 الجديد آخر تحديث، ازداد البحث بصورة كبيرة عن التردد الجديد لشبكة قنوات ON Time Sports، حيث تعد من أهم القنوات الرياضية العربية، مثلها مثل تردد قناة السعودية الرياضية وقناة الكأس وقناة الجزائرية الرياضية، حيث أنه تمتلك نقل العديد من البطولات المحلية بشكل حصري على شاشتها فقط، فهي تقوم ببث مباريات الدوري المصري الممتاز، كما أنها تقوم بنقل مباريات بطولة كأس مصر، والعديد من البطولات الأخرى في مختلف الرياضات، كما أنها تمتلك أحدث أجهزة البث التليفزيوني، لكي تنقل للمشاهد المصري والعربي المباريات والفعاليات الرياضية، في أفضل صورة ممكنة وأنقى صوت، ولديها مجموعة متميزة من المراسلين الرياضيين الذين ينتشرون في مختلف الملاعب الرياضية، لكي ينقلوا الحدث الرياضي للمتابع العربي لحظة حدوثه وبمهنية شديدة، حتى يكون المشاهد المصري والعربي متابعاً للأحداث الرياضية في حينها.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 آخر تردد تحديث يوليو

يبحث الكثير من المتابعين للشأن الرياضي المصري والعربي، عن أحدث ترددات شبكة قنوات ON Time Sports، لمتابعة ما يتم نقله من مباريات على القناة، وازداد البحث بصورة كبيرة في هذه الأيام لسببين، السبب الأول تغيير التردد القديم للقناة، واستبداله بتردد جديد لقناة أون تايم سبورت، والسبب الثاني هو نقل القناة لمباراة نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 سنة، بين منتخب الجزائر ومنتخب السعودية، وفيما يلي نستعرض معكم أحدث ترددات قناة ON Time Sports HD1 ،لمتابعة مباراة السعودية والجزائر القادمة في نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، والتردد الجديد كالتالي:

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد الجديد:- 11861.

الاستقطاب:- رأسي.

معدل الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 6\5.

طريقة تثبيت القناة على جهاز الاستقبال “الريسيفر”

الضغط على قائمة “menu”.

اختيار زر “تركيب”

كتابة التردد الجديد في الخانة المخصصة لذلك.

جعل الاستقطاب رأسي ومدل الترميز 27500 ثم الضغط على أيقونة “بحث”.

موعد مباراة الجزائر والسعودية في نهائي كأس العرب تحت 20 سنة

تنطلق مباراة منتخب السعودية ومنتخب الجزائر، غداً الثلاثاء الموافق 06\07\2021، حيث يستضيف استاد الدفاع الجوي أحداث اللقاء، بين المنتخبين العربيين الشقيقين، في نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 سنة، وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر، الخامسة بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.