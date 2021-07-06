طريقة مضمونة 100% لشحن شدات ببجي موبايل pubg mobile عن طريق ID

يبحث الكثير من الشباب عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل، حيث تعد هذه اللعبة واحدة من أبرز الألعاب في وقتنا الحالي، وهي عبارة عن لعبة جماعية أي يتم لعبها من خلال مجموعة، وتصنف هذه اللعبة ضمن الألعاب القتالية، ظهرت هذه اللعبة في عام 2017، وكانت هذه اللعبة في بداياتها متاحة على كافة أجهزة الحاسوب، وكذلك البلاي ستيشن، ولكن بعد ذلك في عام 2018، أصدرت هذه اللعبة نسخة حديثة، حيث أصبح من الممكن أن يتم إستخدامها بكل سهولة على الأندرويد، وفيما يلي نقدم لكم أبرز المعلومات عن شحن شدات ببجي موبايل.

شحن شدات ببجي بطريقة شرعية

يبحث العديد من اللاعبين عن طريقة مضمونة يمكن من خلالها شحن شدات ببجي، وفائدة هذه الشحنات أنها تمكنك من شراء معدات كثيرة وأسلحة تستطيع استخدامها في حالة الحروب، وذلك لكي تتفوق في اللعبة، وتستطيع أن تحصل على مستوى يفوق الآخرين، ولكي تتمكن من شحن الشدات يوجد مجموعة من الطرق ولكن يجب أن تكون حذراً وتراعي اختيار موقع مضمون حتى لا تقوم بدفع أموالك مقابل لاشئ، يمكنك الحصول على هذه الشدات من خلال موقع midas buy.

شحن شدات ببجي من موقع midas buy.

يمكنك شحن شدات ببجي بالطريقة المعتادة لكافة الأفراد وذلك من خلالID، ويتم الشحن من خلال الموقع الشهير midas buy، حيث تستطيع الشحن من خلال رصيد هاتفك، وهذا لا يجعلك مضطراً إلى الشحن من خلال الفيزا وذلك بإتباع الخطوات التالية

الدخول على موقع midas buy

إنشاء حساب على الموقع من خلال الإيميل والباسورد

اختيار الدولة التابع لها اللاعب

اختيار عدد الشدات التي يرغب اللاعب في شحنها

إدخال رقم ID

إدخال كود التفعيل المرسل على الهاتف

الدفع من خلال رصيد الهاتف أو من خلال البطاقة الائتمانية

يذكر أن شدات ببجي موبايل pubg mobile هي عملية رقمية يتم استخدامها في كل عمليات الشحن الخاصة بلعبة ببجي حيث تستخدم الشدات في شراء الملابس والأسلحة بالإضافة إلى عربات مميزة، مما يساعد اللاعب على احتراف لعبة ببجي بسهولة تختصر الكثير من الوقت خاصة للاعبين المبتدئين، ولذا تعد شدات ببجي موبايل من أهم الأمور التي تساعد اللاعبين على احتراف ببجي.