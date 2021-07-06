نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت 2021 على النايل سات لمتابعة أقوى المباريات المميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت 2021 ، تعد قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية التي اهتمت بالرياضات المختلفة من كرة القدم وكرة السلة والعديد من المباريات التحليلية مع أكبر نجوم الكرة في مصر وعلى مستوى العالم، منذ أن فتحت هذه القنوات واحتلت مركز الصدارة بين العديد من الجماهير لما تقدمه من محتوى مختلف عن غيرها من القنوات، منذ أواخر الشهر الماضي وقد تم الإعلان عن تغير التردد الخاص بالقناة، وهذا ما جعل العديد من المتابعين يبحثون عن التردد وبالأخص محبي كرة القدم وعشاق كرة القدم لأنها تقدم كل ما هو جديد بشكل يومي ما يحدث على مستوى العالم.

تردد قناة اون تايم سبورت 2021

أعلن المسؤولين عن قناة أون تايم سبورت عن تغير التردد الجديد للقنوات من أجل تحسين جودة الصورة والصوت وحرصًا من الإدارة على الوصول لقاعدة كبيرة من الجماهير على مستوى العالم لتحسين البث، نظرًا لأن القناة تقدم عدد من برامج التحليل على أيدي أكبر مذيعين متخصصين في الرياضة منهم سيف زاهر – مدحت شلبي – أحمد شوبير، فهي تضم أكبر المحللين على مستوى جمهورية مصر العربية في التحليل لمبارايات كرة القدم.

برامج OnTime Sports

أيضا تعتبر قناة أون تايم سبورت هي المالكة لحقوق المصري الممتاز، تسعى أن تنقله ببث أفضل للمتابعين، وأعلنت أنها من الفترة القادمة سوف تهتم بمزيد من الرياضات المختلفة لبثها عبر قنوات تايم سبورت ومزيد من التحليل للمباريات لكي يبدأ الجمهور في المشاركة في التحليل عقب وأثناء المباريات، مع المزيد من البرامج الترفيهية الناقلة لرياضات المتعة والترفيه مثل السباحة ورياضة الرماية وركوب الخيل.

ويمكن ضبط التردد عبر القناة عن طريق :

التردد: 11861.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب : رأسي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط تردد أون تايم سبورت

ويمكن لكافة المشاهدين ضبط القناة عبر الأجهزة الخاصة بهم وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية :