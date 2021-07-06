نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 على نايل سات وعرب سات بعد التحديث في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 على نايل سات وعرب سات بعد التحديث الجديد التي تم مؤخراً والذي ارتفع عليه عمليات البحث بصورة لافتة للنظر خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة بعض التعديلات التي قامت بها إدارة القناة، تلك القناة التي تهدف إلي تنمية العقول ورفع القدرات لدي الصغير والكبير، فتجد أن القناة يتابعها الصغير والكبير في كافة أنحاء العالم، نظرا لما تقدمة من محتوي قيم جدا
ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي
كي تتمكن من متابعة ومشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي يجب عليك تنزيل أحدث تردد القناة، تلك القناة الشيقة التي يشاهدها الجميع والتي من أهم أحداثها هي ضخ معلومات كبيرة جداً عن الطبيعة وخاصة الأسماك داخل البحار وكذلك أعمال الصيد المختلفة والحيوانات الغربية والعجبية، فقد تشاهد على هذه القناة ما لا تشاهده على أي قناة أخري سواء كانت عربية أو أجنبية، على جانب آخر تجد أهم البرامج التي ينتظرها الملايين على ناشيونال جيوغرافيك جيوغرافيك أبوظبي هي برنامج اكتشاف عالم المحيطات، وكذلك برنامج سجين في الغربة، بالإضافة إلي سلسلة أخري مميزة من البرامج التي تتحدث عن الحشرات الغربية، والأفلام الوثائقية.
برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي
أهم البرامج التي المميزة التي يتم إذاعتها على على قناة ناشيونال جرافيك خلال هذه الأيام التالي:
|مستشفى المعجزات
|الساعة 9 مساءا
|هيجان العاصفة
|يذاع في العاشرة مساءا.
|كنوز مصر
|يبث في تمام الساعة الحادية عشر.
|عالم البسطاء
|يذاع في الساعة الثانية عشرة مساءا.
|ألعاب العقل
|ينقل في تمام الساعة الخامسة مساءا.
بلا ويتم نقل برنامج المريخ المميز كل يوم في تمام الساعة السادسة مساءا، كما يمكنكم من خلال هذه القناة الرائعة متابعة برنامج مهمة إلي الشمس المذاعة في تمام الساعة الرابعة وكذلك برنامج الكارثية الذي يذاع الساعة في تمام الساعة 2 صباحاً، بالإضافة إلي برنامج أسرار الطعام المذاع الساعة 1 صباحاً.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات وعرب سات وياه سات
- التردد: 12226.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|11804
|الاستقطاب
|افقي
|معدل الترميز
|27500
|القمر الصناعي
|ياه سات
|التردد
|11938
|معدل الترميز
|27500
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وصلنا معكم إلي ختام شرح كيفية استقبال تردد قناة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 على نايل سات وعرب سات بعد التحديث الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 على نايل سات وعرب سات بعد التحديث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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