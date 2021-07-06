نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 13 برو أسعاره ومزايا عالمية غير مسبوقة بطارية بحجم كبير في المقال التالي
هاتف ايفون 13 برو مزايا وأسعار مواصفات عالمية غير مسبوقة، مازالت تسريبات معلومات الجديدة عن مواصفات الجوال iPhone 13 الحديث ينتظرها الكثير من مترقبي نزول هاتف آيفون 13 إلى الأسواق، على رغم من أنه يتبقى عدة أشهر على نزوله على حسب ما نشرته شركة آبل على أن جوال من منتظر طرحه في أسواق في شهر سبتمبر كما هي معتادة على طرح جوالات في تلك الموعد، ومواصفات هاتف الايفون الحديث ستكون غير مسبوقة متعدد مزايا بالنسبة إلى أسعاره التي من متوقع أن تكون منخفضة عن متوقع، من ضمن تسريبات أن هاتف آيفون 13 لعام 2021، سيكون له أكثر من اسم هاتف آيفون ميني، جوال آيفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس، وتلك تسريبات جائت على منظومة توريد تعتمد عليها شركة آبل لتجهيز هواتفها مثل ما أمرت به شركة الأمريكية آبل.
آيفون 13 آبل سعر ومزايا إصدارها جديد
من تسريبات مزايا هاتف آيفون 13 برو ماكس، بأن حجم الشاشة الخاصة بالهاتف كبيرة بحجم 6.7 أنش، ويكون الحجم أكبر من شاشة هاتف آيفون 13 التي جاءت بنحو 6.1 أنش.
ومن جديد شركة آبل أن هاتف آيفون 13 قامت باستحداث شاحن الهاتف بأن يكون لاسلكي من خلال تقنية”ماغسيف”، التي تعمل عن طريق تواجد حلقة من مغناطيس موجودة في جزء خلفي من هاتف، وذلك يسمح الشاحن اللاسلكي بتوفير طاقة إلى الهاتف حتى في حالة تحريك هاتف خلال الشحن.
مواصفات وسعر آيفون 13 برو Iphone 13
- أعلنت شركة آبل على أن بطارية هاتف جديد ستكون كبيرة الحجم عمرها طويل وسريعة الشحن، وكاميرا الهاتف محسنة لكل خدمات كاميرا سواء للصور أو تصوير الفيديوهات بكل مزايا تصوير محترفين، حيث يمكن تصوير الفيديوهات في وضع عمودي بعدسة واسعة جدا بميزة غير مسبوقة.
- شحن بطارية بنفس تقنية هاتف آيفون 12 لكنها ستكون بحلة جديدة اقوى من إصدار سابق، التي تعمل على توفير قوة كهرباء على الهاتف، ومن جانب آخر فمن متوقع أن يتم إصدار هاتف iPhone 13، بكل مسمياته في شهر سبتمبر القادم 2021.
سعر آيفون 13 برو وبرو ماكس
- الأسعار التي سوف نعرضها محتمله وليست أكيدة وفق آخر تسريبات معلومات عن هاتف آيفون 13.
- سعر هاتف نسخة 128 جيجا مع 6 راما بالسعر العالمي يبلغ نحو 1600 دولار تقريبا.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايفون 13 برو أسعاره ومزايا عالمية غير مسبوقة بطارية بحجم كبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.