نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النسخة الأقوي من هواتف فيفو Vivo x60 pro+ | أهم المواصفات والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة Vivo x60 pro+ النسخة الأقوي من هواتف شركة فيفو ضمن عائلة الـX ، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً في الأسواق العالمية ، يأتي الهاتف ضمن مجموعة هواتف الشركة مثل Vivo x60 , Vivo x60 pro . مواصفات هاتف Vivo x60 pro+ : ‌يتوفر الهاتف بوزن يصل إلى 191 جراماً.

‌يأتي الهاتف بخامات من الجلد الطبيعي مما يعطي للهاتف شكل مميز.

‌كذلك يوجد حول الهاتف إطار من الألومنيوم.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌لكن لا يوجد المدخل الخاص بكارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة تخزين الهاتف.

‌يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة من فيفو Funtouch 11.1 المبنية على نظام تشغيل Android 11.

‌يدعم الهاتف خاصية NFC ، لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.

‌شاشة الهاتف 6.56 إنش من نوع Super AMOLED ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2376 بكسل بمعدل كثافة 398 بكسل لكل إنش.

‌تدعم الشاشة التردد العالي حتي 120 هيرتز ، وكذلك HDR10+.

‌وأيضاً يصل سطوع الشاشة إلي 1300 شمعة.

‌يحتوي الهاتف علي أحدث معالجات شركة كوالكوم وهو Snapdragon 888 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.

‌المعالج ثماني النواة: نواته الأقوي من نوع Kryo 680 بتردد يصل إلى 2.84 جيجا هيرتز.

‌كذلك يتوفر معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 660.

‌يتوفر الهاتف بإصدارين من سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

‌ذاكرة تخزين المستخدم من النوع السريع UFS 3.1. كاميرات هاتف Vivo x60 pro+: ‌الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تدعم الـHDR وكذلك تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية.

‌بالنسبة للكاميرات الخلفية فالهاتف مزود بأربعة كاميرات : الأساسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6 تدعم Dual pixel PDAF و Laser AF ، الثانية periscope بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/3.4 تدعم OIS و 5x optical zoom.

‌الثالثة Telephoto بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.1 تدعم 2x optical zoom ، أما الأخيرة للتصوير الواسع بدقة 48 ميجا بكسل تدعم gimbal stabilization.

‌العدسات من نوع Zeiss optics ، كما يتوفر أيضاً Zeiss T* lens coating.

‌تدعم الكاميرات HDR و Panorama ، كذلك يوجد فلاش ليد ثنائي.

‌أما بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن التصوير بجودة 8K بمعدل 30 إطار ، أو بجودة 4K بمعدل 30/60 إطار ، كذلك FHD بمعدلي 30/60 إطار.

‌كما يتوفر أيضاً بدعم HDR10+ ، والتثبيت الإلكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري : ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو علي غير المتوقع ، كما لا يوجد أيضاً مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف أسفل الشاشة من نوع Optical ، كما يمكن فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌بطارية الهاتف بحجم 4200 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، تدعم الشحن السريع بقدرة 55 وات.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 2.0.

‌يتوفر الهاتف باللونين : الأزرق الغامق و البرتقالي. سعر هاتف Vivo x60 pro+: 770$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 12100 جنية مصري.

925$ لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو حوالي 14520 جنية مصري.

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