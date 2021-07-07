خطوات شحن شدات ببجي pubg uc بطريقة شرعية في ثواني معدودة

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عمر شويل - جدة يبحث اللاعبين عن طريقة شحن شدات ببجي هذا الموسم، وذلك لأنها تحتوي على عدد ضخم من الهدايا القيمة، ولكن لكي تحصل على هذه الهدايا يجب أن تقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي حيث يمكنك شحن الشدات ومن ثم الفوز في اللعبة من خلال الأسلحة التي ستحصل عليها والتي ستمكنك من تحقيق فوز ساحق، وفيما يلي نقدم لكم أبرز التفاصيل عن شحن شدات ببجي موبايل.

طريقة شحن شدات ببجي

يحاول العديد من الأفراد البحث عن طريقة مضمونة للحصول على شدات ببجي، وتكمن فائدة هذه الشحنات في الحصول على العديد من المعدات مثل الأسلحة والسيارات، حيث تمكنك هذه الشحنات من الوصول إلى مستوى متقدم في اللعبة، ويمكنك الحصول على شدات ببجي من خلال الموقع الشهير”midas buy”، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات:

قم بالدخول على موقع midas buy

ثم قم بعمل حساب خاص بك من خلال الإيميل.

ثم قم باختيار الدولة الخاصة بك.

وبعد ذلك قم باختيار كم الشدات التي تود أن تقوم بشحنها.

وبعد ذلك قم بتسجيل الـ ID

وقم بتحديد الطريقة التي تود أن تدفع بها سواء من خلال رصيد الهاتف أو عبر البطاقة الإئتمانية.

لعبة ببجي ومؤسسها وكيفية الربح

يعد”Brendan” هو الذي قام بتأسيس اللعبة، وهو من أيرلندا ويحمل جنسية هذه الدولة، وهذه اللعبة لم تكن على الإطلاق هي اللعبة الأولى الذي قام بتأسيسها، بل قام بتأسيس مجموعة من الألعاب، ولكنها أخفقت ولم تحقق أي نجاح، وبعد ذلك حققت ببجي شهرة شديدة له.

أما عن طريقة ربح مطوري هذه اللعبة ففي الواقع لا يكون الربح عن طريق الإعلانات، بل عن طريق ما يسمى”microtransaction”، وهذا المصطلح يعني شراء الأسلحة وكافة الأدوات التي تحتاجها بشكل مدفوع، وهذا ما يحقق بالفعل الربح، وكذلك يمكن تحقيق الربح عن طريق الإعلانات، وأيضاً عن طريق بيع هذه اللعبة في منصة “Steam”.

أما بالنسبة إلى فوائد الشدات، فيمكنك من خلالها شراء كم كبير من الأسلحة وكذلك تستطيع اقتناء عدد من الأزياء المميزة والمتنوعة، ولا يتوقف الأمر على الأزياء والأسلحة فقط، بل يمكنك بكل سهولة أن تحصل على حماية مميزة من خلال هذه الشدات، وفيما يلي نقدم لكم مجموعة من المعلومات عن شدات ببجي.