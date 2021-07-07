كيا تفاجئ محبي سياراتها بـ Sportage الجديدة كليا

تعتبر سيارات Sportage من بين أكثر سيارات الكروس أوفر مبيعا في العالم لعمليتها وأسعارها المناسبة، لكن كيا قررت أن تجعل هذه المركبات من بين الأجمل في فئتها أيضا.

وأكثر ما يلفت النظر في سيارة Sportage الجديدة كليا هو التصميم المميز جدا للمصابيح وخطوط إضاءتها التي تمتد على جانبي الواجهة الأمامية بصورة فريدة، فضلا عن شكل الشبك الأمامي وممتصات الصدمات التي تمنح المركبة مظهر القوة والرياضية.

وحصلت هذه المركبة على هيكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، عرضه 186 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 275، كما صمم هذا الهيكل ليمنح السيارة انسيابية كبيرة ومقاومة قليلة للهواء أثناء الحركة، وجهز بعجلات بمقاسات تتراوح ما بين 17 و19 إنشا.

وداخليا تختلف هذه السيارة عن سيارات Sportage الحالية بشكل كبير، إذ زودت بواجهة قيادة مثبت عليها شاشة لمسية عملاقة تمتد من قبالة السائق حتى منتصفها، وجهزت بمقاعد جلدية مريحة، وحصلت على أنظمة صوت ممتازة تعتمد على مكبرات Harman/Kardon عالية الأداء التي تركب في السيارات الفاخرة.

كما جهزت بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود والمرايا والزجاجين الأمامي والخلفي، وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التدفئة عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرحها كيا بنوعين أساسيين من المحركات، محركات GDI بسعة 1.6 ليتر بعزم 180 حصانا، ومحركات تروبينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 186 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.