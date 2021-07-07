نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل وتنزيل واتساب بلس الأزرق تحديث 2021 ضد الحظر WhatsApp Plus v12 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل ما تشهده شركة واتساب من تحديثات كل فترة فقد ظهر واتساب بلس الأزرق أحدث إصدار بمميزات عديدة سنذكرها في مقالنا، ومن خلال موقع ثقفني المفضل والذي ينشر كل ما هو جديد كيفية تحميل وتنزيل تحديث واتساب الأزرق 3ssem أخر إصدار أبو عرب whatsApp Plus v12 ضد الحظر تحميل مباشر مع إضافات ومميزات رائعة جدا و خرافية، حيث تم إطلاق تحديث جديد واتساب بلس الأزرق Whatsapp Plus، أحدث إصدار v12 تاريخ التحديث 12/04/2021 وسوف نذكر ماهو الجديد في إصدار WhatsApp Plus apk v12 والذي به العديد والمزيد من الإضافات والمميزات الرائعة وبعض الإصلاحات والتحسينات في واتساب بلس، ونعرض لكم كيفية تنزيله وتفعيله ومميزاته الخارقة.

مميزات واتساب بلس الأزرق:

ظهرت نسخة واتساب بلس الأزرق بمميزات عديدة مما جعلها النسخة المفضلة لدى الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب ومن مميزاتها ما يلي:

إخفاء حالتك على الإنترنت يمكنك إخفاء حالة الكتابة إخفاء جاري تسجيل مقطع صوتي إخفاء تمت مشاهدة الرسالة تنزيل واتساب جديد 2021 نسخة واتساب ضد الحظر

خطوات وكيفية الإعدادات لتحميل الواتساب بلس: