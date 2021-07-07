نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل وتنزيل واتساب بلس الأزرق تحديث 2021 ضد الحظر WhatsApp Plus v12 في المقال التالي
عمر شويل - جدة في ظل ما تشهده شركة واتساب من تحديثات كل فترة فقد ظهر واتساب بلس الأزرق أحدث إصدار بمميزات عديدة سنذكرها في مقالنا، ومن خلال موقع ثقفني المفضل والذي ينشر كل ما هو جديد كيفية تحميل وتنزيل تحديث واتساب الأزرق 3ssem أخر إصدار أبو عرب whatsApp Plus v12 ضد الحظر تحميل مباشر مع إضافات ومميزات رائعة جدا و خرافية، حيث تم إطلاق تحديث جديد واتساب بلس الأزرق Whatsapp Plus، أحدث إصدار v12 تاريخ التحديث 12/04/2021 وسوف نذكر ماهو الجديد في إصدار WhatsApp Plus apk v12 والذي به العديد والمزيد من الإضافات والمميزات الرائعة وبعض الإصلاحات والتحسينات في واتساب بلس، ونعرض لكم كيفية تنزيله وتفعيله ومميزاته الخارقة.
مميزات واتساب بلس الأزرق:
ظهرت نسخة واتساب بلس الأزرق بمميزات عديدة مما جعلها النسخة المفضلة لدى الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب ومن مميزاتها ما يلي:
- إخفاء حالتك على الإنترنت
- يمكنك إخفاء حالة الكتابة
- إخفاء جاري تسجيل مقطع صوتي
- إخفاء تمت مشاهدة الرسالة
- تنزيل واتساب جديد 2021
- نسخة واتساب ضد الحظر
خطوات وكيفية الإعدادات لتحميل الواتساب بلس:
- تحميل الملصقات والرموز التعبيرية، يمكنك الآن إرسال ملصقات عبر WhatsApp plus 2021
- تنظيف البرنامج بإستمرار لحمايته من الفيروسات والأكواد التالفة.
- خلفيات مختلفة من GBPLUS للبرنامج.
- تمت إضافة ميزة الرد التلقائي، حتى تتمكن من إرسال الرد تلقائيًا إلى جهات الاتصال الخاصة بك
- تخصيص شاشة المحادثة.
- إخطار منبثق للتخصيص، تمت إضافة المزيد من ميزات التخصيص في هذا الإصدار من Whatsapp Plus.
- يمكنك مشاركة الفيديو بحجم يصل إلى 50 ميغابايت.
- كما يُمكنك مشاركة صورة عالية الجودة مع أصدقائك.
- يمكنك مشاركة مقاطع الصوت التي تصل حجمها إلى 100 ميغابايت.
- يمكن مشاركة جودة الصور الأصلية في الحالة.
- يمكنك مشاركة حالة الفيديو لمدة تزيد عن 30 ثانية حتى 7 دقائق.
- متابعة السجلات والنشاط الخاصة بك.
- اختر الخطوط الخاصة بك من مجموعة متنوعة من الخطوط.
- يمكنك عمل نسخة احتياطية كاملة واستعادتها في أي إصدار من WA MOD.
- القدرة على إضافة وصف المجموعة في WhatsApp.
- يمكنك إرسال أي ملفات مثل PDF و TXT و Docs وغير ذلك الكثير
- حافظة الحالة التي تنسخ حالة أي شخص، يُمكنك حفظ، تحميل، مشاركة السمات الخاصة بك مع أصدقائك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحميل وتنزيل واتساب بلس الأزرق تحديث 2021 ضد الحظر WhatsApp Plus v12 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.