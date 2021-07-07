تطبيقات تسرق الباسورد جوجل تحذر من تطبيقات شهيرة تسرق كلمة مرور الفيسبوك

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عمر شويل - جدة تطبيقات تسرق الباسورد جوجل تعلن عن تطبيقات شهيرة تقوم بسرقة باسورد الفيس بوك، حيث أكدت صحيفة انغادجيت والتي تقوم بنقل الأخبار التقنية على موقعها الرسمي على الإنترنت أن شركة جوجل الأمريكية. وقد أعلنت بشكل رسمي عن وجود عدد من التطبيقات الشهيرة والتي يستخدمها الملايين حول العالم تم اكتشاف ثغرات فى تلك التطبيقات تقوم بسرقة كلمة مرور الفيس بوك والتي من شأنها انتهاك خصوصية المستخدمين بكل صارخ.

تطبيقات تسرق كلمة السر للفيس بوك

ثم أكدت جوجل فى تصريحاتها لموقع انغادجيت أن تلك التطبيقات الشهيرة تم تحميلها من المتجر “google play”على الجوالات بعدد اكثر من 5.8 مليون مرة لأكثر من من 200 دولة حول العالم وأن وجل تعمل على حماية تلك الأجهزة وحذف تلك التطبيقات من متجرها للحفاظ على خصوصية مستخدمي الفيس بوك حول العالم حيث يعد اكثر التطبيقات وتطبيقات تسرق الباسورد استخداماً فى كافة دول العالم.

كيفية سرقة حساب الفيس بوك ومعرفة كلمة المرور عن طريق تلك التطبيقات

وتعمل تلك التطبيقات على الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل اندرويد حيث تقوم تلك التطبيقات بخداع أنظمة حماية جوالات الاندرويد عن طريق تحميل أنظمة جافا سكريبت. ثم بعد ذلك تقوم بتحميل كلمة مرور الفيس بوك بكل يسر وإظهاراها للأشخاص مصممي التطبيق لاختراق حسابات الفيسبوك. بواسطة تلك البرمجيات الخبيثة التي تعمل جوجل على حصرها والقيام بإزالتها من المتجر الإلكتروني لجولجل للحفاظ على خصوصية المستخدمين للفيسبوك .

تطبيقات ضارة على جوجل بلاى احذر من تحميلها على جوالك

وبعد ذلك تم نشر تحذير من قبل موقع انديان اكسبريس عن وجود 8 تطبيقات تقوم باختراق الجوالات وتعمل بنظام البرمجيات الخبيثة ” جورك”. والتي تقوم بتسريب المعلومات والحسابات السرية ويعد جوكر احد احد البرامج الضارة فئة طروادة وينشط عن طريق تثبيت بعض التطبيقات على الجوال ومثال لتكل التطبيقات التي تم الإعلان عنها من قبل جوجل هي: