نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 Grand Theft Auto V اخر إصدار علي أجهزة الأندرويد في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5، من ألعاب الاكشن المشهورة في الوقت الحالي سلسلة ألعاب جراند ثفت أوتو واختصارها هو جاتا GTA، والتي يعشقها الصغار والكبار في مختلف أنحاء العالم، وكانت أواخر عام 2013م هو بداية إصدار هذه اللعبة على أجهزة الإكس بوكس والبلايستيشن وغيرها من أجهزة الألعاب التقليدية.

وفي منتصف 2015 م تم إصدار نسخة أخرى مناسبة لنظام الويندوز حتى يتمكن محبي هذه اللعبة من تشغيلها على أجهزة الكمبيوتر، ومع ظهور أجهزة الأندوريد في كل مكان أصبح الكثيرين يبحثون عن طريقة تشغيل هذه اللعبة وتشغيلها، وهذا للتمكن من الاستمتاع باللعبة في أي وقت وأي مكان، وهنا نقدم لكم الطريقة في خطوات بسيطة جداً:

طريقة تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 علي أجهزة الأندرويد

يتم الدخول على متجر الألعاب وبعد ذلك يتم عمل حساب على الموقع والتأكد من ملئ جميع البيانات، يتم البحث عن اسم اللعبة جراند ثقت أوتو في قائمة أسماء الألعاب ثم الضغط علي شراء اللعبة ثم الضغط على لينك التشغيل وبعد الانتهاء يتم اتباع جميع الإرشادات التي تظهر حتى يتم تشغيل اللعبة على الجهاز بكل سهولة وبعدها يتم تشغيلها والاستمتاع بها.

خطوات تشغيل Grand Theft Auto V علي أجهزة الأندرويد

يمكن اتباع طريقة أخرى لتشغيل لعبة جراند ثقت أوتو على أجهزة الأندرويد والتي تتم في هذه الخطوات، في البداية قم بشراء اللعبة ثم بعد ذلك عليك تشغيل ملف ال APK على جهاز الأندرويد وبعد ذلك يتم نسخ هذا الملف على بطاقة ذاكرة جهاز الاندرويد، ثم يتم تشغيل مثبت التطبيقات على جهاز الأندوريد ثم يتم تثبيته، يتم الدخول على متجر التطبيقات الخاص بجوجل والضغط علي اللعبة، يتم الدخول على متجر التطبيقات والنقر على تشغيل GTA وذلك لتمكن من فتح اللعبة وتشغيلها.

مميزات اللعبة

وللعلم فإن الإصدار المخصص لأنظمة الأندوريد يتميز بالعديد من المميزات منها أن حجمها صغير ولا يشغل حيز كبير من ذاكرة الهاتف، كما يوجد العديد من المراحل الجديدة والمختلفة في هذه النسخة، كما تتميز هذه النسخة بجودة عالية في صورها بالإضافة إلى مؤثرات صوتية مختلفة تزيد من التشويق للاعب.