نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر آيفون 12 برو max في الإمارات “أشيك جوال”.. اعرف عيوب ومميزات iPhone 12 max في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر آيفون 12 برو max في الإمارات يهتم الشباب في البحث عنه، ويواصل الكثيرون بحثهم عن مميزات وعيوب iPhone 12 max فهو من أجدد الموبايلات المتداولة في الوقت الحالي، وهناك العديد ممن يفضلون اقتناء هواتف آيفون دون غيرها من الهواتف الذكية الآخري، وفي أبو ظبي كثر البحث عن سعر آيفون 12 برو max في الإمارات وألوانه المتاحة في السوق، خاصة أن مميزات آيفون 12 برو max مبهرة، فتجذب العديد لشرائه.

سعر آيفون 12 برو max في الإمارات

يختلف سعر آيفون 12 برو max في الإمارات حسب الإصدارات المختلفة للهاتف ويمكن مطالعة الأسعار في الجدول الآتي:

موديل الهاتف السعر بالدرهم إماراتي

iPhone 12 pro max 128GB 5100 درهم

iPhone 12 pro max 256GB 5580 درهم

iPhone 12 pro max 512GB 6520 درهم

iPhone 12 pro 128GB 4600 درهم

iPhone 12 pro 256GB 5100 درهم

iPhone 12 pro 512GB 5980 درهم

iPhone 12 64GB 3550 درهم

iPhone 12 128GB 3980 درهم

iPhone 12 256GB 4450 درهم

iPhone 12 mini 64GB 3250 درهم

iPhone 12 mini 128GB 3450 درهم

iPhone 12 mini 256GB 3950 درهم

ألوان موبايل آيفون 12 برو max

يوجد 4 ألوان من آيفون 12 برو ماكس وهم على النحو الآتي:

الذهبي

الفضي

الأزرق

الجرافيتي

مميزات جوال آيفون 12 برو max

يفضل الكثيرون شراء آيفون 12 برو max للاستمتاع بمميزاته التى تتضمن الآتي:

شاشة مساحتها كبيرة 7 إنش. دعم شبكة الجيل الخامس بسرعة فائقة. مقاوم للماء والغبار لمدة نصف ساعة على عمق 6 م. بصمة الوجه ومستشعر الضغط والبوصلة. تصوير بدقة 4k، والكاميرا الخلفية بدقة ثلاثية. تصميم الهاتف من الستانليس ستيل المقاوم للصدأ وزجاج مقاوم للكسر.

عيوب آيفون 12 برو max

من عيوب آيفون 12 برو max التى لايراها عشاق اقتناء آبل عيوبًا الآتي:

عدم وجود شاحن.

الجوال غالي الثمن مقارنة بالهواتف الذكية الآخري.

وزن الهاتف ثقيل عند حمله في اليد الواحدة.

الشحن للهاتف بـ 20 وات وهو أقل مقارنة بالهواتف الآخري.

هذا كل ما يتعلق سعر آيفون 12 برو max في الإمارات “أشيك جوال”.. عيوب ومميزات iPhone 12 max، ونقدم لكم متابعينا باستمرار كل تحديث، وموافاتكم بكل ما هو جديد، بكل ما يتعلق بالشأن السعودي خاصة والعربي عامة، كما نسعد بتلقى آراءكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم بكل ما ينشر، بل ونأخذها دائمًا بعين الاعتبار. كما نقدم لكم متابعينا كل ما هو جديد على مدار الساعة.