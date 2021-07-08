نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفر باقة الإنترنت ميزة جديدة على واتساب تساعدك على توفير باقة الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أفضل الميزات التي ظهرت على تطبيق المراسلة الأشهر في العالم واتساب وهي ميزة ستساعد في توفير باقة الإنترنت على هواتفكم واليوم من خلال مقالي ومن خلال موقعنا المفضل موقع ثقفني سوف نقوم بشرح تفعيل الميزة بالتفصيل خدمة لقرائنا وتوفيرا لباقة الإنترنت على هواتفكم ، حيث يبحث دائما تطبيق المراسلة الفورية «واتساب»، عن تقديم مميزات جديدة إلى مستخدميه، حتى يسهل مهمة تصفحهم دون معاناة، وآخرها العمل على ميزة تساعد المستخدمين على توفير باقة الإنترنت لديهم، ومن خلال مقالنا نقدم العديد من الميزات الأخرى سوف نذكرها داخل المقال.

طريقة تفعيل ميزة «جودة تحميل الفيديو» على واتساب:

فقد زادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث حول تطبيق الواتساب خاصة بعد إطلاق ميزة جديدة على تطبيقها، وأشار إلى إمكانية تحميل اسم جودة تحميل الفيديو «Video Upload Quality»، التي تساعد المستخدمين على مشاركة مقاطع الفيديو بجودة عالية، ولا تزال الميزة قيد التطوير في الوقت الحالي، وفقا لما ذكرته بعض المواقع المتخصصة في هذا الشان ، حيث أصبحت الميزة متاحة للمستخدمين في التحديث الجديد، كجزء من نسخة الإصدار التجريبي لواتساب على الإصدار 2.21.14.6، ومن المنتظر، أن تصبح الميزة متاحة للجميع في التحديث المستقبلي لتطبيق واتساب، حيث سيتمكن مستخدمو التطبيق من اختيار جودة تحميل الفيديو عن طريق 3 خيارات، نرصدها لكم كالتالي:

«تلقائي»، وهي خيار موصى به من التطبيق، إذ يقدم أفضل خوارزمية ضغط لمقاطع الفيديو المرغوب في تحسين جودتها. «أفضل جودة»، سيقوم واتساب دائمًا بإرسال الفيديو ومشاركته، باستخدام أفضل جودة متاحة. «موفر البيانات»، عند تمكين هذا الخيار في إعدادات أندرويد، سيقوم واتساب بضغط مقاطع الفيديو قبل إرسالها.

لتوفير باقة الإنترنت ميزة على واتساب تجبر أصدقاءك على مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة فقط:

من الجدير بالذكر فقد أعلن مارك زوكر بيرج، مالك شركة «فيسبوك وواتساب»، قد أكد أن هذه الميزة ستظهر كنسخة تجريبية لدى مستخدمي «واتساب» الذين يستخدمون نظام أندرويد، قبل تعميمها على جميع الأجهزة في وقت لاحق، ومن أجل التحقق من تفعيل الميزة على حسابك، ما عليك سوى التحقق مما إذا كان هناك زر «عرض مرة واحدة» عند مشاركة الوسائط، وعند إرسال الصور ومقاطع الفيديو باستخدام طريقة العرض مرة واحدة، لا يمكن عرضها إلا مرة واحدة، ويتم إعلامك عندما يفتحها المستلم، وعقب تجريب النسخة التجريبية سيتم قريبا تفعيل الميزات الجديدة وسيتم تعميم هذه الخدمة على كل مستخدميه حول العالم، الذين يبلغ عددهم أكثر من 2.5 مليار نسمة.