نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احترس ولاتقترب خطئان يعرضان حسابك على واتساب للسرقة والاختراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ ايام قد حذرت شركة واتساب مستخدميها بتحذير شديد اللهجة بعدم استخدام بعض التطبيقات المشبوهة والمقلدة لتطبيق واتساب الأصلي مما يعرض حسابك للسرقة او الاختراق لعدم وجود حماية كافية ، فعلى الرغم من استخدام تطبيق المراسلة الشهير واتساب ميزة التشفير من طرف لطرف إلا أن الملايين من مستخدميه أصبحوا يتعرضون للاختراق مؤخرًا، نتيجة لاستخدام إصدارات غير رسمية أو لثغرات في التطبيق نفسه ما يجعل المستخدمين يقعون في أزمة كبيرة، والتعرض لعمليات احتيال وابتزاز وسرقة المحادثات الشخصية، وإذا كنت ترغب في الحفاظ على حساب«واتساب» الخاص بك من الاختراق ويجعله آمنا، فلابد أخذ الحذر من الوقوع في خطئان كبيران بحسب ما جاء في بعض المواقع المتخصصة في تقنية تطبيقات التراسل وجاء التحذير كما يلي:

1- تنزيل تطبيقات واتساب الخارجية وغير الاصلية:

حيث يقوم بعض الأشخاص بتنزيل بعض التطبيقات والتي تشابه تطبيق واتساب الأصلي التابعة لجهات خارجية والتي تدعي أنها تقدم ميزات مختلفة وميزات إضافية، مثل تطبيق «OGWhatsapp» والذي جرى التحذير منه مؤخرًا نظرًا لكونه إصدار غير رسمي وممكن اختراقه وسرقة حسابات مستخدميه وغير آمن ، ويتخذ واتساب موقفًا قويًا ضد هذه التطبيقات المعدلة، وينتهي به الأمر إلى حذف حسابك تمامًا أو سرقة حسابك وبيانات محادثاتك، ومن الجدير بالذكر فقد ذكر في وقت سابق من هذا العام، جرى تسليط الضوء على رسالة حول تطبيق«WhatsApp Pink» على أنها عملية احتيال من قبل باحث أمني في الهند ، قال إنه يحتوي على برامج ضارة يمكن أن تسمح للمتسلل بالاستيلاء على هاتفك وحتى إرسال رسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بك، كما حذرت واتساب مستخدمي تطبيق واتساب وعملائه المميزين من أنها ستحضر مستخدمي إصدار «GBWhatsApp» غير الرسمي مما يجعلهم يفقدون حساباتهم من تطبيق واتساب الأصلي، حيث أن التطبيق الذي حذر منه وهو واتساب هو تطبيق أندرويد تابع لجهة خارجية، يحتوي على العديد من المميزات غير المتوفرة في التطبيق الحقيقي، ولكنه غير امن وأولئك الذين يستخدمونه يواجهون حظرًا دائمًا من واتساب ما لم ينتقلوا إلى الإصدار الرسمي للتطبيق.

2- هاكر يتم إرسال رمز تحقق واتساب على هواتفكم للاختراق:

ويعتبر الخطأ الثاني والشائع والذي حذرت منه شركة واتساب مستخدميها، هو أن يحصل المتسلل على رمز تحقق«واتساب» مكون من ستة أرقام يتم إرساله إلى هاتفك، وتتم عملية الاحتيال عبر تظاهر الهاكر أنه صديق أرسل إليك الرمز عن طريق الخطأ، ويكون الرمز في الواقع مخصصًا للوصول إلى حساب واتساب الخاص بك، وإذا أعطيته الرمز فأنت تتخلى عن أمان حسابك وسرية المحادثات، وفي هذه الحالة حذر خبراء واتساب من تجاهل فتح أي رسائل من أرقام مجهولة تأتي لهواتفكم، وإذا تلقيت رسالة مشبوهة من صديق، فحاول الاتصال به لمعرفة ما إذا كان يمكنك التحدث إليه شخصيًا والتحقق مما يحدث، وإذا كان رقم لا تعرفه وتظاهر بأنه صديقك فاطلب منه بعض الإثباتات التي تؤكد علاقة الصداقة بينكما، ويُنصح أيضًا بتشغيل التحقق من خطوتين بحيث يكون «واتساب» الخاص بك محميًا أيضًا برمز «PIN».