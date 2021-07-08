نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر.. واتساب الوردي WhatsApp Pink يخترق الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق واتساب WhatsApp هو الأشهر في مجال المراسلة الفورية، وذلك بعد تحقيقه عدد كبير من المستخدمين يتجاوز 2 مليار حول العالم، ويتوافر واتساب على جميع أنظمة التشغيل تقريباً سواء كانت هواتف ذكية أو أجهزة حواسيب آلية منزلية ومحمولة، وذلك بعد أن قامت الشركة بتوفير موقع واتساب ويب والذي يتيح للمستخدم فتح حسابه الشخصي على متصفح الأنترنت المثبت على جهاز الكمبيوتر.

نسخ تقليد من تطبيق واتساب

نتيجة الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها تطبيق واتس آب انتشرت الكثير من النسخ التقليد له، ومن أشهر تلك النسخ واتساب الذهبي وواتساب الأزرق وغيرها، لكن طالعتنا الصحف خلال الأيام القليلة الماضية عن نسخة جديدة تقليد وهي واتساب الوردي WhatsApp Pink، وهو ينتشر حالياً بصورة كبيرة على الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وساهم في انتشار تلك النسخ غير الرسمية من WhatsApp قدرة بعضها على تقديم بعض المزايا التقنية الغير موجودة في التطبيق الأصلي.

كما تقدم بعض تلك النسخ الغير رسمية من WhatsApp تجربة جديدة خاصة بلون شعار النسخة الأصلية، حيث تتميز النسخة الأصلية باللون الأخضر، لكن النسخ غير الرسمية تأتي بعضها في اللون الذهبي أو الأزرق ومؤخراً اللون الوردي، وقد انتشرت تلك النسخ من واتساب في البداية بدولة الهند بعدها بدأت في الانتشار في دول العالم الآخرى.

وفق تقرير أحد المواقع التقنية العالمية الشهيرة فإن تطبيق واتساب الوردي يستهدف بصورة أساسية أجهزة العاملين في رجال الشرطة المحلية والإعلاميين، وهذا الأمر حدث منذ البداية في مدينة دلهي الهندية، وحذر التقرير من خطر تثبيت تطبيقات الهواتف الغير الرسمية، والمتوافرة بكثرة عبر مواقع التحميل على شبكة الأنترنت بعيداً عن متاجر التطبيقات الرسيمة الشهرية مثل جوجل بلاي أو آب ستور.

تحذيرات أمنية من WhatsApp Pink

صرح باحث أمني لموقع welivesecurity التقني عن أن تطبيق واتساب الوردي يتنكر في صورة واتساب الشهير، لكن بمجرد قيام المستخدم بتثبيته على هاتفه الذكي يسمح للآخرين بالوصول والتحكم في الهاتف، وقد صرح الباحث أن هذا الإصدار ما هو إلا مجرد تطبيق ضار وملغم بالبرامج الخبيثة، والذي يستهدف بصورة أساسية ميزة الرد التلقائي في واتساب، والتي أعلنت عنها شركة فيسبوك لأول مرة خلال شهر يناير الماضي.

الخطر الأكبر من تطبيق واتساب الوردي ليس فقط قدرته على الوصول إلى المحادثات الخاصة بك على تطبيق واتساب الأصلي لكن يحتوي التطبيق على نوع من الفيروسات يطلق عليه حصان طروادة، وهذا النوع من الفيروسات يسمح للمتسلل بالتحكم في كافة الرسائل المستلمة على تطبيقات المراسلة الفورية الآخرى.