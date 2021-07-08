جاوب واكسب بطريقة مضمونة 100 % واشحن شدات وجواهر وبطاقات مجاناً بدون عروض

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عمر شويل - جدة جاوب واكسب بطريقة مضمونة 100 % واسحب شدات وجواهر وبطاقات مجاناً بدون تنفيذ عروض، يبحث الكثير من عشاق الربح عبر الإنترنت وراغبي شحن الألعاب عن طرق مُيسرة لربح بطاقات جوجل مجاني عبر النت، وذلك دون الحاجة إلى تنفيذ العروض التي عادة ما تكون غير موثوقة في كثير من الأحيان. لذا نقدم لكم اليوم شرح طريقة ربح مضمونة عبر تطبيق العب واكسب لشحن الشدات والجواهر وسحب بطاقات جوجل بلاي، كما سوف نقدم تطبيقين آخرين لربح بطاقات الهدايا مجاناً مقابل تجربة بض الألعاب المسلية.

جاوب واكسب شدات وجواهر وبطاقات مجاناً

تطبيق العب واكسب الربحي الرائع الحاصل على تقييم 4.7 على جوجل بلاي ستور، هو تطبيق فريد من نوعه حيث يمنحك الربح والتعلم والاستفادة من وقتك ولا يعتمد على لعب الألعاب أو تنفيذ العروض، ولكن فكرته تقوم على كسب النقاط مقابل الإجابة عن الأسئلة الموجودة داخل التطبيق. الأسئلة كثيرة ومتنوعة وذات مراحل مختلفة وتستطيع الإجابة عنها بسهولة في المراحل الأولى، أما في المراحل الصعبة من الأسئلة فيمكنك الاستعانة بمحرك البحث جوجل للإجابة عنها. بعد ربحك للنقاط ووصولك للحد الأدنى للسحب هنا يمكنك اختيار المكافأة من ضمن خيارات عديدة منها بطاقات قوقل بلاي أو شدات بابجي أو جواهر فري فاير.

كيفية ربح بطاقات جوجل 2021

تطبيقين آخرين لربح بطاقات الهدايا وهما misplay وGamCamp، تعتمد فكرة كل منهما على تجربة الألعاب أونلاين وربح النقاط مقابل الفترة التي تقضيها أثناء اللعب. يتم التسجيل إما عبر حساب قوقل أو عبر حسابك على فيسبوك، حيث يتم الإطلاع على سياسة البرنامج والضغط على Agree ثم إختيار Login، ثم يتم إختيار حساب قوقل أو حساب الفيس بوك الخاص بك والذي سوف يتم الدخول به دائماً في التطبيق، حيث يمنحك 200 نقطة ترحيب كمستخدم جديد للتطبيق.

ستجد أن بطاقة جوجل بلاي 5 دولار تعادل 1450 وبطاقة جوجل بلاي 10 دولار تعادل 2100، كل ما عليك هو اللعب كل لعبة تظهر أمامك لتجميع النقاط والحصول على بطاقات جوجل بلاي، مع إلغاء وضع developer mode والذي تتحكم من خلاله في قراءة ال PC، يتم إلغاء ال mode من خلال settings، وذلك حتى تتمكن من لعب تلك الألعاب المتاحة وبالتالي الحصول على نقاط، ثم يتم تحويل تلك النقاط إلى بطاقات جوجل بلاي.

مع مراعاة أنه يتم منحك 200 نقطة ترحيبية عند اللعب لأول مرة، وإذا قمت باللعب بشكل يومي يتم منحك نقاط زائدة هدية على ذلك لأن الحساب نشط، وبعد تجميع النقاط يتم الدخول إلى Shop ثم يتم تبديل النقاط ببطاقات الهدايا من جوجل بلاي. وبذلك نكون قد قدمنا لك عزيزي الزائر 3 تطبيقات ربحية للحصول على بطاقات قوقل مجاناً وشحن شدات بابجي وجواهر فري فاير بدون تنفيذ عروض.