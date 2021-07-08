نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنادق الهجومية ببجي PUBG Mobile 2021 إصدار نسخة ببجي موبايل الجديدة 1.5.0 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر أنواع البنادق الهجومية ببجي PUBG Mobile 2021 أو الرشاشات الهجومية في ببجي موبايل، حيث تتميز أسلحة ببجي موبايل الهجومية بوجود مخزن ذخيرة من متوسط إلى عال، إلى جانب القدرة على إطلاق عدد كبير من الطلقات بشكل سريع، وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل بشكل رسمي اليوم عن إصدار تحديث ببجي موبايل الجديد خلال شهر يوليو الجاري، ومن يرغب في التعرف على مزايا التحديث الجديد لببجي موبايل برقم 1.5.0 يوليو 2021م، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.

أنواع البنادق الهجومية ببجي PUBG Mobile 2021

لعبة ببجي موبايل هي لعبة جوال تم إصدارها بشكل مجاني لكي يتمكن الجميع حول العالم من خوض تجربة لعب مثيرة ومميزة من أي مكان وفي أي وقت، وقد تم اعتماد اللعبة بشكل رسمي، فقط قم بالهبوط إلى ساحة المعركة المذهلة إلى جانب العديد من اللاعبين (100 لاعب)، وتجربة مسارات الأسلحة المتوفرة في اللعبة والمتنوعة.

وفي ظل بحث الكثير عن مواصفات وأنواع البنادق الهجومية التي توفرها لعبة ببجي موبايل، فقد قمنا بتوفير المواصفات لسبعة أنواع من الأسلحة الهجومية للعبة، حيث تتميز باحتوائها على مخزن للذخيرة متوسط إلى عالي لإطلاق عدد كبير من الطلقات التي قد لا يصل عددها إلى ما تصل إليه الرشاشات الثقيلة، إلا أنها دقيقة عند الإطلاق، ويمكنكم التعرف على أنواع من البنادق الهجومية من خلال الجدول التالي:

الاسم نوع الذخيرة النمط سعة المخزن سرعة الرصاصة AUG A3 5.56mm مفرد – آلي 30 940م/ث AKM 7.62mm مفرد – آلي 30 715م/ث M762 5.56mm مفرد – آلي – نصف آلي 30 715م/ث G36C 5.56mm مفرد – آلي 30 870م/ث Groza 7.62mm مفرد – آلي 30 715م/ث M16A4 5.56mm مفرد – نصف آلي 30 900م/ث M416 5.56mm مفرد – آلي 30 880م/ث Mk47‎‎ 7.62mm مفرد – نصف آلي 20 780م/ث SCAR-L 5.56mm مفرد – آلي 30 870م/ث QBZ95 5.56mm مفرد – آلي 30 870م/ث

تحديث ببجي موبايل الجديد 2021