نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات هاتف هواوي الجديد Huawei Nova 8i | أهم المميزات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei Nova 8i النسخة الأحدث من سلسلة Nova الخاصة من شركة هواوي ، أطلقت الشركة الهاتف مؤخراً لينضم لغيره من هواتف الشركة لكن للأسف لا يدعم خدمات جوجل كغيره من هواتف الشركة بعد وقوعها تحت الحظر الأمريكي.

مواصفات هاتف Huawei Nova 8i:

‌يزن الهاتف حوالي 190 جراماً.

‌الخامات المصنوع منها الهاتف من البلاستيك poly carbonite ، كذلك الإطار حول الهاتف من البلاستيك.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.

‌لكن لا يمكن زيادة سعة التخزين وذلك لعدم توافر المنفذ الخاص بكارت الميموري.

‌لا يدعم الهاتف خاصية الـNFC ، كذلك لا يدعم شبكات الراديو FM أيضاً.

‌شاشة الهاتف 6.67 إنش من نوع IPS LCD ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2376 بكسل بمعدل كثافة 391 بكسل لكل إنش.

‌يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة من هواوي EMUI 11 والمبنية علي نظام تشغيل Android 10.

‌يحتوي الهاتف علي معالج من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 662 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 11 نانو متر.

‌المعالج ثماني النواة : يحتوي على أربعة أنوية بتردد 2.0 جيجا هيرتز من نوع Kryo 260 Gold ، الأربعة الأخري من نوع Kryo 260 Silver بتردد 1.8 جيجا هيرتز.

‌كذلك يتواجد بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 610.

‌يتوفر الهاتف بإصدار واحد فقط من سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

كاميرات هاتف Huawei Nova 8i:

‌كاميرا السيلفي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تدعم HDR.

‌أما عن الخلفية فيأتي الهاتف مزوداً بأربعة كاميرات : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 تدعم الـPDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 مع زاوية 120°.

‌الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل ، وأخيراً كاميرا للعزل بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.

‌تدعم الكاميرات HDR وتصوير الـpanorama ، كذلك يوجد فلاش ليد أيضاً.

‌يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية من خلال الكاميرات الأمامية أو الخلفية.

مواصفات أخري للهاتف:

‌سماعات الهاتف تأتي أحادية وليست ستيريو ، لكن يوجد مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، مع دعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌كذلك يتوفر الهاتف بدعم المستشعرات المختلفة مثل البوصلة ، الجيروسكوب ، التقارب ، وأيضاً التسارع.

‌بطارية الهاتف بحجم 4300 مللي أمبير من نوع Li-poly غير قابلة للإزالة.

‌يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 66 وات ، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في غضون 38 دقيقة فقط.

‌مدخل الشحن من النوع السريع Type C 2.0.

‌يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات من الألوان : الأسود ، الأزرق ، والفضي

سعر هاتف Huawei Nova 8i:

315$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 5000 جنية مصري.

بدأ بالفعل الحجز المسبق للهاتف ، وقد يكون متاح في الأسواق بداية من يوم 22 من شهر 7 الحالي.