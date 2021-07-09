نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية اخفاء شبكة الواي فاي لشبكة we وعدم اختراقها بطريقة سهلة جدا في المقال التالي
عمر شويل - جدة في ظل مايحدث من اختراقات لشبكة الواي فاي على شركات المحمول وتعرضها للهكر وسرقة الباسوورد بتحميل برامج سرقة الواي فاي من راوتر we سوف نعرض لكم فى مقالنا كيفية اخفاء شبكة الواي فاي راوتر We من الموبايل، حيث تعد من أبرز طرق الأمان لشبكة الاتصال اللاسلكي الخاصة بك هي يجعلها مخفية، لذا إذا كنت لا تعلم كيفية اخفاء شبكة الواي فاي راوتر We من الموبايل، وخلال السطور التالية سنشرح لك خطوات الأمان الأساسية لحماية شبكة الواي فاي الخاصة بك.
كيفية اخفاء شبكة الواي فاي راوتر We من الموبايل:
حيث أضافت شركة WE، وتعمل شركات المحمول على حماية شبكتها بطريقة امنة وبسيطة لحماية شبكة الاتصال لجهاز الراوتر المنزلي والمزود بالباسوورد ورقم موبايلك التابع له حسابك، حتي يكون من الصعب على الأشخاص سيئو النية اختراق شبكة الواي فاي خاصتك،ولحماية شبكة الواي فاي وعدم اختراقها حيث تعمل هذه الطريقة على إضافة طبقة حماية لنظام شبكة الواى فاي المنزلية الخاصة بك، لحمايتها من المتسللين، من خلال اخفاء ظهور اسم الشبكة الخاصة بك، عند البحث عنها عبر الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول.
طريقة وخطوات اخفاء شبكة الواي فاي راوتر We من الموبايل:
حيث يعتبر طريقة اخفاء وتأمين شبكه الواي فاي من الاختراق وطرق الاحتيال من الطرق السهلة والامنة سواء من الموبايل أو الكمبيوتر، أحد الخطوات المهمة التي يجب على المستخدم اتباعها عند شراء جهاز راوتر جديد، والاشتراك في احد باقات النت المنزلي من We ، وعند ضبط إعدادات جهازك الجديدة، فإن شبكة الواى فاى لابد أن تحمل اسما معينا وهذا الاسم يعرضها لمعظم الأوقات للاختراق حتى لو كانت مؤمنة بشكل كبير، لذا من الأفضل هو إخفاء هذا الاسم لسد ثغرة جعل اسم شبكة الواي فاي مرئية لجميع الأجهزة ، بالخطوات طريقة إخفاء شبكة الواي فاي راوتر We من الموبايل سوف نعرض لكم كيفية اخفاء الشبكة كالتالي:
- افتح صفحة ويب جديد عبر متصفح الويب التابع لهاتفك الذكي.
- ادخل على صفحة إعدادات الراوتر الأساسية الخاصة بجهازك، والمعروفة باسم 192.168.1.1 ، في عنوان رابط URL.
- ستظهر أمامك صفحة جديدة، قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بصفحة دخول الراوتر الخاصة بحسابك.
- إذا لم تكن تعلم تفاصيل حسابك، سيكون اسم المستخدم هو admin، اما كلمة السر ستجدها مطبوعة على ملصق خلف جهاز الراوتر خاصتك.
- بمجرد إدخال المعلومات المطلوبة، سيتم تحويلك إلى صفحة إعدادات الراوتر 192.168.1.1، قم بالنقر على خيار Home Network.
- انقر على خيار WLAN Settings، ثم WLAN Encryption.
- قم بتمكين خيار Hide broadcast، ثم Save، لاخفاء شبكة الواي فاي we، وفي كل مرة ستقوم بإدخال اسم شبكة الاتصال يدويا عن إضافتها لجهاز جديد، لذا احفظ الاسم وكلمة
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