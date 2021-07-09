نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي أخر إصدار PUBG MOBILE 1.5 الجديد اليوم لشهر يوليو 2021 أحدث نسخة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر مزايا تحديث ببجي أخر إصدار PUBG MOBILE 1.5 يوليو 2021م، وذلك بعد أن أعلنت لعبة ببجي العالمية عن توفير أحدث نسخة ببجي موبايل على المتجر الإلكتروني للهواتف الجوالة اعتباراً من يوم الجمعة بتاريخ 9 يوليو 2021م، وقد تظهر النسخة الحديثة لببجي موبايل في أوقات متأخرة نظراً لاختلاف المناطق الجغرافية، فقط عليكم متابعة المتجر الإلكتروني للهاتف الخاص بكم للتعرف على ما إذا تم توفير تحديث ببجي الجديد 2021 أم عليك الانتظار قليلاً حتى يظهر التحديث، ومن يرغب في معرفة أنواع البنادق الهجومية في ببجي موبايل 2021م، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.

تحديث ببجي أخر إصدار PUBG MOBILE 1.5

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل عن إطلاق تحديث هام يتضمن العديد من المزايا والتحسينات المتطورة تكنولوجياً بالتعاون مع شركة دايناهيكس للتكنولوجيا والطاقة التي بدأت بإجراء تحولاً تكنولوجياً على لعبة ببجي موبايل طويل الأمد لخريطة إرنغل في ببجي، حيث ترغب الشركة في استخدام الخريطة قاعدة تجريبية لأبحاثها العلمية المتطورة.

ودعت كافة اللاعبون للبحث عن تكنولوجيا المستقبل في مهمة الإشعال، واستكشاف مصنع Tesla المطور تكنولوجياً، كما حثت اللاعبين على القتال حتى النصر في المعارك التنافسية بواسطة استخدام أسلحة ببجي النارية والمركبات المضافة حديثاً ضمن تحديث ببجي موبايل الجديد 2021 برقم 1.5.0 لشهر يوليو الجاري.

وكما تعلمون فإن لعبة ببجي موبايل تعمل بشكل دائم ومستمر على إضافة المزيد من التحسينات والتطويرات من أجل الحصول على تجربة لعب أفضل ومميزة للجميع، فهي تريد دائما إضافة المزيد من العناصر الجديدة لزيادة الإثارة والمتعة خلال اللعب في ساحة المعركة، لذلك أصدرت تحديث ببجي 1.5 أخر إصدار الذي من المقرر أن يتم اليوم تثبيته.

ببجي تحديث جديد 2021

أكدت لعبة ببجي موبايل الأصلية على عدم قطع السيرفر أو توقف الخادم الخاص باللعبة خلال تنزيل التحديث الجديد للعبة كما كان يحدث سابقاً، ولكن سيتم ظهور التحديث الجديد على المتجر الإلكتروني بصورة مباشرة دون قطع الاتصال بالخادم أو توقف لعبة ببجي موبايل.

ولكن يجب على كافة اللاعبين الراغبين في تكوين فريقاً مع أصدقائهم والتمكن من دعوة الأصدقاء، بأن يقوموا بتنزيل أخر إصدار لببجي موبايل اليوم، ويرجع ذلك لأن اللاعبون الذين يستخدمون إصدارات مختلفة من لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE لن يتمكنوا من تكوين فريقاً أو دعوة بعضهم البعض، لذا يجب تنزيل تحديث ببجي في أسرع وقت ممكن.

أما عن متطلبات تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد للهواتف الجوالة، فقد أوضحت لعبة ببجي موبايل بضرورة توفير مساحة 686 ميغابايت من مساحة ذاكرة التخزين للجهاز الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد، وتوفير مساحة 1.64 جيجابايت للهواتف ذات نظام التشغيل iOS، وذلك للحصول على تحديث ببجي أخر إصدار 1.5 الجديد.