الفراولة لتعزيز صحة القلب وتقوية المناعة

الفراولة لتعزيز صحة القلب وتقوية المناعةالفراولة هي مصدر غني بفيتامين سي الذي يمكن أن يساعد في بناء المناعة، ووفقًا لدراسة نُشرت في Nutrients ارتبط انخفاض مخاطر أمراض القلب لدى تناول الفراولة، وشملت الدراسة 33 مشاركًا كانت وجباتهم الغذائية لمدة 14 أسبوعا من الفراولة.

ووفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS قالت الدكتورة إيما ديربيشاير، أخصائية التغذية في الصحة العامة البريطانية "هذه نتائج مثيرة للاهتمام حقًا يعيش حوالي 7.6 مليون شخص في المملكة المتحدة حاليًا بأمراض القلب والدورة الدموية نحن نعلم أن الحياة الصحية، التي تشمل الأكل الصحي ، يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ومنع زيادة الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري ".

وأضافت إن تناول الكثير من الفاكهة والخضروات مهم للصحة خاصة التوت كجزء من ذلك، يمكن أن يكون خيارًا جيدًا لكثير من الناس، وأكدت أنه يجب إضافة حوالي خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا، تعادل حصة الفاكهة الطازجة صغيرة الحجم حوالي سبع حبات فراولة.

لذلك فإن إضافة الفراولة كوجبة فطور أو تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات، أو تقديمها مع الزبادي الطبيعي كحلوى يمكن أن تساهم جميعها في حصص الفاكهة اليومية والفوائد الصحية التي تقدمها.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية التي تقدمها الفراولة:

مصدر غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي.

تساعد أيضًا في تنظيم مرض السكري من النوع 2.

تعتبر الفراولة مصدرًا غنيًا للألياف والسكريات البسيطة ويمكن أن تساعد في علاج الإمساك.

إضافة الفراولة إلى نظامك الغذائي

زين الحلوى ودقيق الشوفان بالفراولة المقطعة لإضافة نكهة وجمالية إلى طبقك.

يمكنك مزج الفراولة مع المكونات الأخرى وعمل عصير صحي.

يمكنك أيضًا تقطيع الفراولة وإضافتها إلى سلطة الفاكهة.

