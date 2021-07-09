نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل ميزة Discover وتحديث سناب شات والكشف عن الارقام الحقيقية لمشتركيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث تطبيق سناب شات SnapChat يحمل العديد من الإضافات الجديدة الغير مسبوق تفعيلها و تسهل على المستخدمين العديد من عمليات تبادل الصور ومقاطع الفيديو المختلفة بين المشتركين وبعضهم البعض، حيث أن يجدر بالذكر أن تطبيق سناب شات من أفضل تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي، ويتيح البرنامج للمستخدم إمكانية التقاط صورة أو فيديو وإضافة تعليق أو أي شيء يرغب فيه المستخدم وإرساله إلى صديق أو إضافته إلى القصة الخاصة به لمشاركتها مع الأصدقاء ويمكن رؤيتها لمدة محددة تصل أقصاها عشر ثواني ثم تختفي، تزامنًا مع إطلاق التحديث الجديد للتطبيق.

الكشف عن الارقام الحقيقية مستخدمي تطبيق سناب شات

يضم تطبيق SnapChat العديد من مزايا والإضافات الرائعة التي تميز التطبيق عن غيره ويساعد المستخدمين في حياتهم العملية وأبرزها إتاحة إمكانية البقاء على اتصال دائم مع بعض الأصدقاء ومعرفة التفاصيل اليومية عن طريق إرسال لقطات صور أو فيديوهات في أي وقت كما يمكنك معرفة الأشخاص الذين رأوا صوره أو مقاطع الفيديو التي نشرها في الحالات اليومية حتى لو لم يعجبوا بالمنشور أو يعلقوا عليه أو يشاركوا.

يحتوي تطبيق سناب شات على شعبية كبيرة بين دول العالم ويستحوذ أكثر من 500 مليون عملية تحميل على العديد من المنصات وقوائم تشغيل الهواتف المختلفة كما يتميز بالتطبيق بالقدرة على مشاركة مقاطع الفيديو المصورة مع جهات الاتصال بالإضافة إلى إمكانية كتابة التعليقات والنصوص على الصور والفيديوهات قبل القيام بإرسالها مع إمكانية استعمال الملصقات في المحادثة ووجود المرشحات التي تضيف مؤثرات مميزة على الصور وتغير من الشكل، كما أضاف التحديث الجديد ميزة Discover وهيَ أيقونة يمكن للمشترك في سناب شات أن ينقر عليها ويشاهد العديد من القنوات المختلفة ذات تصنيف عالي.

الكشف عن الارقام الحقيقية مستخدمي تطبيق سناب شات

كشف التطبيق بشكل مفاجئ عن أعداد المتابعين للعديد من المشاهير، في التحديث الأخير، وصدم الكثير من المتابعين الذين كانوا يعتقدون بوجود أرقام فلكية للمشتركين لدى بعض المشاهير، إلا أن ظهور الأرقام فجأة في ملفات التعريف جعل كثيرا من النظرات تتغير اتجاههم، في الوقت الذي كان الكثير منهم يوهم متابعيه بأن عدد المشتركين لديه يصل إلى أرقام كبيرة، كما تم تفعيل توزيع الأرباح على الفيديوهات الأكثر مشاهدة.