نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل حالات واتساب في أقل من دقيقة بخطوات بسيطة تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طور خبراء واتساب ميزات مختلفة تفيد مستخدمي تطبيق الواتساب ولكي تميزها عن مثيلاتها من التطبيقات الاخرى ومن هذه الميزات ، ميزة الحالة وتحظى ميزة الحالة Status، على تطبيق واتساب، بشعبية كبيرة منذ بضع سنوات، حيث يضع المستخدمون صورهم أو أفكارهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم، ضمن تبويب مخصص يحمل نفس الاسم، داخل تطبيق الدردشة الاجتماعية الأشهر واتساب، حيث يتم نشر ملايين الصور ومقاطع الفيديو باستخدام ميزة الحالة على واتساب كل يوم، وتعد أبرز ميزات الخاصية هو أنه يتم حذفه تلقائيًا بعد 24 ساعة، ولكن قد يشاهد المستخدمون قصة مميزة، ويرغبون في تنزيلها أو حفظها حالة جهة الاتصال عند مشاهدتها، ومع ذلك، فإن شركة واتساب لا توفر مثل هذا الخيار.

ميزة الحالة وخصوصية مستخدمي الواتساب:

حيث تأتي ميزة الحالة كميزة مفضلة لمستخدمي واتساب وهي من الميزات التقييدية التي تتبعها الخدمة حفاظا على خصوصية مستخدميه، ومن بينها إمكانية تنزيل وحفظ حالات جهات الاتصال الخاصة بك على واتساب، ورغبتهم في الحصول على مقاطع الفيديو أو صور جهات الاتصال، يحفظ الكثيرون بصور محتوى حالات واتساب عن طريق التقاط لقطات شاشة لها ومشاركتها فيما بعد على الحالة الخاصة بحسابهم، ولكنهم لا يعرفون كيفية تنزيل مقاطع الفيديو التي ينشرها الآخرون.

طرق تنزيل حالات واتساب الخاصة على هواتفكم:

نعرض لكم الطرق المختلفة لتنزيل حالات واتساب الخاصة بجهات اتصالك كما سنذكرها في مقالنا وهي كالتالي:

أولا: تنزيل حالات واتساب من مجلد الحالة على هاتفك:

نعرض لكم تنزيل الحالة من مجلد على بعض الهواتف فعند قيامك بمشاهدة حالة شخص ما ضمن جهات اتصالك، يتم تنزيل محتوى الحالة من صور مختلفة تحتفظ بها ومقاطع الفيديو المفضلة لكم وحفظها في هذا مجلد خاص بالحالات داخل ملف الواتساب الموجود ضمن تطبيق مدير الملفات على هاتفك، وعادة ما يكون هذا المجلد مخفيًا في هاتفك، تعرف على كيفية إظهار الحالات داخل مجلد الحالة على هاتفك، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق “Google Files” على هاتفك الأندرويد. بمجرد تثبيت التطبيق، قم بفتحه ومنحه الأذونات المطلوبة ثم اضغط على أيقونة القائمة الموجودة في الزاوية اليسرى العليا. اضغط على خيار “الإعدادات Settings”، وقم بتفعيل خيار “إظهار الملفات المخفية show hidden files”. انتقل إلى مدير الملفات بجهازك، ثم انقر على ملف “واتساب” ثم “الوسائط Media”، ثم “الحالة Statuses”. من مجلد الحالة ستظهر لك جميع الحالات التي قمت بمشاهدتها. انقر نقرة مطولة على مقطع الفيديو أو الصورة التي تريد تحميلها، وقم بحفظها بأي ملف على هاتفك.

ثانيا: تنزيل حالات واتساب باستخدام تطبيقات خارجية:

وعن كيفية تنزيل الحالة من التطبيقات الخارجية فهناك العديد من تطبيقات الجهات الخارجية التي تمكنك من تنزيل حالات واتساب، بينما لم يتم تطوير هذه التطبيقات بواسطة شركة فيسبوك المالكة لتطبيق التراسل، والتي ستساعدك على تنزيل الحالات باستخدامها في أقل من دقيقة، ويمكنك بسهولة تنزيل أي تطبيق لهذا من خلال متجر جوجل بلاي، ومن بين هذه التطبيقات، تطبيق Status Saver، والذي يسمح لمستخدميه بحفظ حالات واتساب وواتساب بيزنيس، ومن أبرز ميزاته الوضع الليلي بالإضافة إلى إرسال إشعارات عند توفر حالة جديدة من جهات اتصالك.