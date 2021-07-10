نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصدار الجديد من لعبة جراند ثفت أوتو 5 على أجهزة الأندرويد ومنصات الفيديو جيم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة جراند ثفت أوتو من أهم الألعاب الإلكترونية التي ظهرت منذ وقت طويل للغاية، ولكنها كانت تعرف في الماضي باسم لعبة جاتا، والتي بدأ ظهورها بالتزامن مع ظهور الكمبيوتر وانتشاره في جميع البيوت، ومع التطورات الكبيرة الحادثة في منصات الألعاب الإلكترونية وفيديو جيم، تم العمل على تطوير تلك اللعبة وتحديثها بشكل مستمر، حتى أصبحت لعبة جراند ثفت أوتو التي نعاصرها الآن، وبدأ ظهورها بعد التجديد على منصة الاكس بوكس بشكل أولي، ومنها بدأت في الانتشار على المنصات الأخرى من البلايستيشن أو أجهزة المحمول الذكية بنظام التشغيل أندرويد.

طريقة الحصول على الإصدار الجديد من لعبة جراند ثفت أوتو

هناك عدد بسيط من الخطوات التي يجب اتباعها حتى تتمكنوا من الحصول على لعبة جراند ثفت أوتو على الهواتف المحمولة الخاصة بكم، ولكن من الضروري أولاً أن نبلغكم أن اللعبة يتم تشغيلها فقط مع نظام التشغيل أندرويد، ولم يتم إتاحتها بعد على أنظمة أخرى مثل الأيفون، مما يعني أنها تعمل على منصات الألعاب اكس بوكس وبلايستيشن والأندرويد فقط، وتتمثل خطوات الحصول على اللعبة فيما يلي:

الدخول على متجر التطبيقات على الهاتف Google Play.

النقر على قالب البحث، وكتابة اسم اللعبة فيه باللغة الإنجليزية، وهو Grand Theft Auto.

سوف تظهر أمامكم قائمة من الألعاب هو أول اسم بها، يتم النقر عليه للدخول إلى اللعبة.

والنقر على زر التحميل باللون الأزرق، سيتم بدء التحميل حتى تظهر على الهاتف.

بمجرد ظهورها على الهاتف يتم النقر عليها والدخول للتثبيت.

مميزات لعبة جراند ثفت أوتو التحديث الجديد

هناك مجموعة كبيرة من المميزات التي تجعل لعبة جراند ثفت أوتو مميزة للغاية، ويجعل منها الاختيار الأول أمام عشاق الألعاب الإلكترونية والمغامرات، لأنها تعتمد في المقام الأول على المطاردة والجري، والتخبي في المحلات والحانات، وإمكانية قيادة السيارات التي تساعدكم في سهولة الهرب من أفراد الشرطة الذين يلاحقونكم بعد القيام بسرقة أحد البنوك أو التعدي على الأفراد بالضرب، تلك اللعبة تحمل الكثير من الذكريات التي تجعلنا نحن لها ونميل لها بمجرد التعرف على أنها هي نفس لعبة جاتا.