مايكروسوفت تعلن قريبا عن ميزة تهمّ ملايين مستخدمي الحواسب

تستعد شركة مايكروسوفت قريبا للإعلان عن ميزة جديدة ستجعل استخدام الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز أكثر فائدة وعملية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مايكرو سوفت تخطط لعقد حدثها التقني السنوي Microsoft Inspire هذا العام في الفترة ما بين 12 و15 يوليو الجاري، وخلال هذا الحدث سيتم الإعلان عن عدة تقنيات وميزات وخدمات جديدة طورتها الشركة، من بينها خدمة سحابية جديدة لأجهزة ويندوز.

وكانت مواقع متخصصة بشؤون البرمجيات والتقنيات الحديثة قد ذكرت أن خدمة مايكروسوفت الجديدة التي سيطلق عليها اسم Cloud PC ستكون شبيهة بخدمات غوغل السحابية، وسيكون المستخدم قادر على تخزين البيانات فيها، والوصول إلى تلك البيانات من أي حاسب يعمل بأنظمة ويندوز.

والمميز في هذه الخدمة أيضا أنها لن تتطلب أجهزة أو حواسب بقدرات تقنية عالية إذ ستعمل بواجهة استخدام بسيطة، كما ستوفر مساحات تخزين سحابية كبيرة لحفظ البيانات.