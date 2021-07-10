نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقات زين للانترنت المنزلي اللامحدودة وكيفية معرفة انتهاء موعد اشتراك في باقة الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقات زين للانترنت المنزلي اللامحدودة يبحث الكثير من السعوديين عليها، وذلك حيث أنها من الباقات المتميزة وشركة زين تحرص على أن تقدم عروض مميزة على باقات الإنترنت وغيرها، وذلك من أجل نيل رضاء العملاء وثقتهم، وسوف نتعرف في مقالنا التالي على الكثير من التفاصيل الخاصة بباقات زين للإنترنت المنزلي والتي تكون غير محدودة فتابعونا.

باقات زين للانترنت المنزلي اللامحدودة

تقدم شركة زين في المملكة العربية السعودية مجموعة من باقات الإنترنت الغير محدودة وهي:

باقات إنترنت غير محدودة بمبلغ شهري 343 وتعطي للعميل ضعف 50 هدية على الباقات هي كالتالي:

باقة 50 جيجا بايت

هذه الباقة تعطي للعميل 50 جيجابايت إنترنت شهريًا.

ذلك مقابل 113.85 ريال سعودي شهريًا شاملة 15 في المائة ضريبة القيمة المضافة.

باقة 100 جيجا بايت

هذه الباقة تدعم 5G و تمنح العميل 100 جيجا بايت للإنترنت.

ذلك بمقابل 184 ريال شهري مع 15 في المائة ضريبة القيمة المضافة.

باقة غير محدودة

وهي 5G وتعطي إنترنت بلا حدود.

ذلك مقابل 401.35 ريال شهريًا مع 15 في المائة شاملة ضريبة القيمة المضافة.

كيفية معرفة انتهاء موعد اشتراك في باقة الإنترنت

يمكن لعملاء خطوط زيان المتميزين معرفة كافة التفاصيل عن أنواع الباقات التي سبق ذكرها ومعرفة ميعاد دفع فاتورة الإنترنت وذلك من خلال الخطوات التالية:

يمكن التحكم بشكل مباشر في إدارة باقتك من خلال الرابط التالي https://sa.zain.com

يتم توجيه رسالة نصية إلى رقم 959 تحتوي على الرمز BC.

يمكن كذلك التواصل علي رقم خدمة العملاء وهو رقم 959 أو رقم من 0590000959.

باقة 5G اللامحدودة من باقات زين المنزلي

هذه الباقة تقدم الكثير من المميزات العملاء وذلك لأنها تمنح العميل إنترنت لا محدود.

تمنح العميل كذلك جهاز راوتر بشكل مجاني اشتراك OSN STREAMING لمدة سنة كاملة مجانًا.

وذلك مقابل 343.85 ريال شهريًا.

ويمكن الاستفادة من العرض لمدة ثلاثة أشهر.

ويعود المبلغ الأساسي الباقة إلى 401.5 ريال شهريًا وذلك بعد انتهاء العرض.

قد تعرفنا في مقالنا هذا على كافة ما يخص تفاصيل باقات زين للإنترنت المنزلي بكافة أنواعها، وكذلك كيفية تجديد هذه الباقات، وكافة التفاصيل عن باقات الإنترنت المنزلي اللامحدودة.