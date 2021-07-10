نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الزمالك الجديد 2021 التحديث الجديد لمتابعة برامج وأخبار الزمالك في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة الزمالك الجديد 2021، ازداد البحث بصورة كبيرة عن التردد الجديد لقناة نادي الزمالك 2021، فقد تم تعديل جديد على ترددات بعض القنوات على النايل سات، مثل تردد قناة أون تايم سبورت، وغيره من القنوات الأخرى، وتحظى بنسبة مشاهدة عالية، فهي تمتلك جمهور كبير عاشق للفارس الأبيض، ليس في مصر وفقط بل في الوطن العربي وأفريقيا، فهو أحد قطبي الكرة المصرية الزمالك والنادي الأهلي، لذلك كثر البحث بصورة كبيرة عن التردد الحديث على نايل سات، حتى يتمكن محبي ومتابعي الفارس الأبيض من متابعة فريقهم المفضل، وتمتلك القناة مجموعة كبيرة من الإعلاميين الرياضيين المميزين، كما تقدم العديد من البرامج الرياضية المميزة، ولديها مجموعة مميزة من المراسلين الرياضيين الذين ينقلون الأخبار الرياضية لحظة بلحظة، وتعمل القناة بأحدث أجهزة البث لنقل البرامج في أفضل صورة وأنقى صوت.
تردد قناة الزمالك الجديد 2021
بعد تغيير التردد على القمر نايل سات، ازداد البحث بصورة كبيرة لمعرفة التردد الجديد، وفيما يلي نستعرض معكم التردد الحديث للقناة وهو كالتالي:
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11449
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
طريقة ضبط القناة على الريسيفر
محبي ومشجعي الفارس الأبيض بالملايين في مصر والوطن العربي، لذلك بعد تغيير التردد كثر التساؤل عن طريقة ضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال، وسوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لضبط القناة بالخطوات.
- الضغط على قائمة “MENU” من جهاز الاستقبال.
- النقر على أيقونة “تركيب” الظاهرة على شاشة التليفزيون.
- اختيار القمر الصناعي “نايل سات”.
- الضغط على زر “إضافة تردد” ثم نقوم بإضافة التردد الجديد وهو 11449.
- إدخال الاستقطاب وهو “أفقي” ثم معدل الترميز وهو “27500”.
- النقر على زر “بحث”. وبذلك يتم ضبط القناة على جهاز الاستقبال.
تردد قناة الزمالك الجديد 2021
تمتلك قناة الزمالك مجموعة كبيرة من الإعلاميين الرياضيين في مختلف الألعاب، وتقدم لجمهورها آخر الأخبار في مختلف الرياضات، كما تنقل أخبار فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للجمهور العاشق للكيان والراغب دائماً في متابعة ناديه الكبير، كما أنها يوجد بها مجموعة متميزة من المراسلين الرياضيين، لذلك فهي تتمتع بنسبة مشاهدة عالية، كما أنها تقوم بالدفاع عن حقوق النادي، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة كاملة بشكل مجاني، وتستخدم في ذلك أحدث الأجهزة لتقدم لمتابعيها البرامج في أفضل صورة وأنقى صوت.
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