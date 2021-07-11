نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sports 3,2,1 بعد تعديل أشارة البث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sports 3,2,1 على القمر الصناعي نايل سات من أجل متابعة مباراة اليوم بين فريقين الأهلي ومصر المقاصة الذي سيقام في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو 2021، حيث تعد هذه المباراة هي البروفة الأخيرة للنادي الأهلي قبل السفر إلي المغرب لمواجهة فريق كيزرشيف الجنوب أفريقي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

تحديث ترددات قنوات أون تايم سبورت On Time Sports 3,2,1

انطلقت منذ ساعات التحديث الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت، بدون تنزيل التردد الجديد لن تتمكن من مشاهدة القناة خلال الفترة المقبلة، حيث تضم القناة باقة كبيرة من المحللين والصحفيين، كما تضم باقة من الإعلاميين الكبار أمثال مدحت شلبي وأحمد شوبير، يمكنكم الآن تثبيت تردد القناة الجديد على نايل سات وعرب سات من خلال تنزيل التردد الجديد.

القمر الصناعي نايل سات.

القناة: On Time Sports 1 .

. معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة On Time Sports 2

متاح الآن التردد الجديد للقناة الرياضية الثانية من مجموعة قنوات أون تايم سبورت يمكنكم تنزلها من خلال التالي:

نايل سات القمر الصناعي 11861 التردد 27500 معدل الترميز أفقي الاستقطاب 5/6. معامل تصحيح الخطأ

تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت 3

تستطيع استقبال التردد الجديد للقناة الرياضية الثالثة من خلال التالي:

التردد الجديد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر قائمة الدوري المصري الممتاز فريق الزمالك المصري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة بينما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، أي في حالة فوز الأهلي في المباريات المؤجلة يصبح رصيده 63 نقطة متفوق على الزمالك بنقطتين، أما عن ترتيب الجدول حتي الآن فهو كالتالي:

الزمالك برصيد 61 نقطة من 27 مباراة.

الأهلي برصيد 48 نقطة من 22 مباراة.

المصري بر صيد 43 نقطة من 28 مباراة.

الاتحاد برصيد 41 نقطة من 28 مباراة.

سموحة برصيد 40 نقطة من 28 مباراة.

انبي برصيد 38 نقطة من 28 مباراة.

طلاع الجيش برصيد 37 نقطة من 28 مباراة.

براميدز برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.

مصر المقاصة برصيد 37 نقطة من 27 مباراة.

الجونة برصيد 36 نقطة من 28 مباراة.

سيراميكا برصيد 33 نقطة من 27 مباراة.

الإسماعيلي برصيد 32 نقطة من 27 مباراة.

غزل المحلة برصيد 32 نقطة من 27 مباراة.

المقاولون العرب برصيد 29 نقطة من 27 مباراة.

البنك الاهلي برصيد 25 نقطة من 26 مباراة.

أسوان برصيد 25 نقطة من 27 مباراة.

وادي دجلة برصيد 23 مباراة من 27 مباراة.

الإنتاج الحربي برصيد 19 نقطة من 27 مباراة.

وصلنا إلي نهاية شرح تحديث تردد قنوات أون تايم سبورت On Time Sports 3,2,1 بعد تعديل أشارة البث.

