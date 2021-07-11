نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب الذهبي 2021 أحدث اصدار وطريقة تثبيته وتفعيله على هاتفك في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتسابق شركات تطبيقات المراسلة وخبرائها في طرح أفضل التطبيقات و بمميزات إضافية تمكن عملائهم من استخدام التطبيق بأفضل إمكانيات واكثر مميزات عن غيرها وقد صدر أخيرا تطبيق واتساب الذهبي احدث اصدار وبعد تحميل الواتس الذهبي أصفر اللون نأتي الان لطريقة التثبيت وتعتبر طريقة التثبيت او التنصيب سهلة جداً مقارنة بتطبيقات اخرى فكل ما عليك هو تفعيل خيار تثبيت من مصادر أخرى من إعدادات الهاتف ثم الضغط على الواتس الذهبي ضد الحظر والهكر وتثبيته ومن ثم تذهب الى الاعدادات ثم التطبيقات وتفعيل جميع الاذونات ومن ثم تقوم بفتح الواتس الدهبي وادخال رقمك وتفعيل واتس جولد، والكثير من مستخدمي واتساب الذهبي يستخدمون في الاندرويد او اجهزة سامسونج وعندما يقومون بشراء جهاز آيفون لا يستطيعون تثبيت نفس النسخة او الاصدار الذي يكون بصيغة apk على هاتفك الآيفون IPhone والسبب هو أن برمجة الايفون تختلف عن برمجة الاندرويد ومع تطور اصدارات شركة ابل apple وتحديث الخوارزميات والحماية من الهكر والاختراق والتجسس يصعب جداً على مطوري واتساب تعديل وتطوير نسخة حديثة بنفس ميزات واتساب جولد فكل من قام بالتطوير فشل لصعوبة التعديل عليه بسبب تقييد الشركة لأجهزتها ، وسوف نعرض لكم طريقة تثبيت واتساب الذهبي ، وتفعيله على جوالك الذكي، هو ما سنعرض لكم، عبر مقالنا ومن خلال موقع ثقفني وبالخطوات كيفية تثبيته على هواتفكم كالتالي:
طريقة تثبيت واتساب الذهبي وتفعيله تعرف عليها الآن:
يبدأ تثبيت التطبيق، بعد تحميله من المواقع التطبيقات مثل جوجل بلاي او من خلال محركات البحث على جوجل يتم تحميله، عبر اتباع الخطوات التالية، تلك التي تعتبر سهله جداً، مقارنه بخطوات تنصيب تطبيقات أخرى، واليكم الخطوات:
- قم أولا بالدخول لإعدادات الهاتف.
- اختار تثبيت من مصادر أخرى.
- الآن، عليك النقر على الواتس الذهبي، ضد الحظر والهكر، ومن ثمة، انقر تثبيت.
- الآن لتفعيل التطبيق، تنتقل إلى إعدادات التطبيق: تطبيق واتساب الذهبي نفسه، وتفعل جميع الأدوات بالتطبيق.
- ومن ثم، تقوم بفتح تطبيق الواتس الذهبي، وتدخل رقمك، وتختار اسما لك، وصورة لك على التطبيق، لتنتهي بذلك من جميع خطوات التفعيل، ويمكنك استخدامه الآن.
مميزات تحميل واتساب الذهبي احدث اصدار:
فدائما ما نجد المهتمين بتطبيقات التواصل الاجتماعي، والمحادثات، يبحثون عن كيفية تثبيت النسخة الذهبية، من برنامج الدردشة الشهير واتساب، وذلك نظرا لمميزات تطبيق واتساب الذهبي، تلك التي تجعل البعض يفضلون هذه النسخة الحديثة من التطبيق، على النسخة الأصلية منه وقد استطاع تطبيق واتساب الذهبي، في حجز تلك المكانة المميزة، لدى مستخدميه، على الرغم من حداثته النسبية، بسبب تحديثاته المستمرة، وسعي التطبيق لتقديم كل ما هو جديد، ومميز للمستخدمين فاليكم سريعا نبذة عن التطبيق نفسه، وآلية تثبيته على الهواتف يمتاز واتساب احدث اصدار بمميزات كبيرة منها:
- تحديث واتساب الذهبي 9.40.
- وتساب الذهبي ضد الحظر.
- تم بناء النسخة على اصدار 2.20 تمديد ا لحالة تلقائيا اكبر من 30 ثانية.
- فصل الانترنت عن الواتساب.
- الخصوصية اخفاء الظهور ” اخفاء صحين القراءة”.
- منع حذف الرسائل تجدها في الخصوصية.
- ايقاف اظهار انك شاهدة الحالة.
- منع اظهار الرسالة محولة تحميل الحالة.
- نسخ الحالة خصوصية مخصصة لشخص تجدها في المحادثة بينك وبين الشخص اضغط على اسمه
- اضافة قفل المحادثة برقم سري(اخفاء محادثات).
- تشغيل التسجيلات بشكل تلقائي.
- تفعيل الوضع الليلي بشكل كامل.
- تم حل مشكلة تنزيل الثيمات.
- تفعيل الرد الالي بدون التعرض لحظر.
- تحميل حالة واتساب بدون اي مشاكل.
- نشر الرسائل إلى جهات اتصال متعددة في وقت واحد .
- اضافة خيار لارسال رسالة جماعية للقروبات
- بإمكانك الاحتفاظ بخصوصية المراسلة بوضع رقماً آخر في نفس الواتس والبدء بمحادثة سرية بينك وبين أي شخص.
- الاستماع الى تسجيلات الصوت بصورة تلقائية و إمكانية اخفاء بأنك قمت بسماعها على الآخرين.
- امكانية الاحتفاظ بالرسايل واستعادتها عند القيام بخطوات قليلة وسهلة سنشرحها الآن في العنوان التالي.
- اضافة الوضع الليلي في اخر اصدار وتس ذهبي
- اضافة امكانية فصل محادثات المجموعات عن المحادثات الخاصة بسهولة
- اضافة امكانية سحب صف المحادثة للوصول بشكل سريع الى خيارات (الشاشة الرئيسية – البار العلوي ).
- اضافة امكانية تنزيل اي نوع ايموجي محببة لك من الستايل للتخفيف من حجم مساحة النسخة الذهبية .
- امكانية تشغيل ستيكرز متحركة جديدة رائعة .
- الإنتقال الى الواتس اب الزهبي عند التحميل و كيفية استعادة المحادثات
- امكانية اجراء المكالمات المجانية
- إمكانية اظهار الرسايل المحذوفة في الواتس دهبي
- امكانية دعم ملصقات الواتساب
- اتاحة الخصوصية في الفيديو والصور
- إرسال رسائل نصية مجانية .
- إجراء مكالمات صوتية ومرئية مجانية إرسال رسائل صوتية ومرئية .
- إرسال الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والمستندات .
- إرسال رموز تعبيرية متنوعة وجميلة .
- تلقي الرسائل عبر الإنترنت وغير متصل .
- الدردشة الجماعية والدردشة الخاصة بين شخصين .
- تمييز رسائل الدردشة بنجمة .
- تعيين صوت التنبيه وتخصيص خلفية الدردشة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب الذهبي 2021 أحدث اصدار وطريقة تثبيته وتفعيله على هاتفك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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