نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب الذهبي 2021 أحدث اصدار وطريقة تثبيته وتفعيله على هاتفك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتسابق شركات تطبيقات المراسلة وخبرائها في طرح أفضل التطبيقات و بمميزات إضافية تمكن عملائهم من استخدام التطبيق بأفضل إمكانيات واكثر مميزات عن غيرها وقد صدر أخيرا تطبيق واتساب الذهبي احدث اصدار وبعد تحميل الواتس الذهبي أصفر اللون نأتي الان لطريقة التثبيت وتعتبر طريقة التثبيت او التنصيب سهلة جداً مقارنة بتطبيقات اخرى فكل ما عليك هو تفعيل خيار تثبيت من مصادر أخرى من إعدادات الهاتف ثم الضغط على الواتس الذهبي ضد الحظر والهكر وتثبيته ومن ثم تذهب الى الاعدادات ثم التطبيقات وتفعيل جميع الاذونات ومن ثم تقوم بفتح الواتس الدهبي وادخال رقمك وتفعيل واتس جولد، والكثير من مستخدمي واتساب الذهبي يستخدمون في الاندرويد او اجهزة سامسونج وعندما يقومون بشراء جهاز آيفون لا يستطيعون تثبيت نفس النسخة او الاصدار الذي يكون بصيغة apk على هاتفك الآيفون IPhone والسبب هو أن برمجة الايفون تختلف عن برمجة الاندرويد ومع تطور اصدارات شركة ابل apple وتحديث الخوارزميات والحماية من الهكر والاختراق والتجسس يصعب جداً على مطوري واتساب تعديل وتطوير نسخة حديثة بنفس ميزات واتساب جولد فكل من قام بالتطوير فشل لصعوبة التعديل عليه بسبب تقييد الشركة لأجهزتها ، وسوف نعرض لكم طريقة تثبيت واتساب الذهبي ، وتفعيله على جوالك الذكي، هو ما سنعرض لكم، عبر مقالنا ومن خلال موقع ثقفني وبالخطوات كيفية تثبيته على هواتفكم كالتالي:

طريقة تثبيت واتساب الذهبي وتفعيله تعرف عليها الآن:

يبدأ تثبيت التطبيق، بعد تحميله من المواقع التطبيقات مثل جوجل بلاي او من خلال محركات البحث على جوجل يتم تحميله، عبر اتباع الخطوات التالية، تلك التي تعتبر سهله جداً، مقارنه بخطوات تنصيب تطبيقات أخرى، واليكم الخطوات:

قم أولا بالدخول لإعدادات الهاتف. اختار تثبيت من مصادر أخرى. الآن، عليك النقر على الواتس الذهبي، ضد الحظر والهكر، ومن ثمة، انقر تثبيت. الآن لتفعيل التطبيق، تنتقل إلى إعدادات التطبيق: تطبيق واتساب الذهبي نفسه، وتفعل جميع الأدوات بالتطبيق. ومن ثم، تقوم بفتح تطبيق الواتس الذهبي، وتدخل رقمك، وتختار اسما لك، وصورة لك على التطبيق، لتنتهي بذلك من جميع خطوات التفعيل، ويمكنك استخدامه الآن.

مميزات تحميل واتساب الذهبي احدث اصدار:

فدائما ما نجد المهتمين بتطبيقات التواصل الاجتماعي، والمحادثات، يبحثون عن كيفية تثبيت النسخة الذهبية، من برنامج الدردشة الشهير واتساب، وذلك نظرا لمميزات تطبيق واتساب الذهبي، تلك التي تجعل البعض يفضلون هذه النسخة الحديثة من التطبيق، على النسخة الأصلية منه وقد استطاع تطبيق واتساب الذهبي، في حجز تلك المكانة المميزة، لدى مستخدميه، على الرغم من حداثته النسبية، بسبب تحديثاته المستمرة، وسعي التطبيق لتقديم كل ما هو جديد، ومميز للمستخدمين فاليكم سريعا نبذة عن التطبيق نفسه، وآلية تثبيته على الهواتف يمتاز واتساب احدث اصدار بمميزات كبيرة منها: