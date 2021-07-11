نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الواتساب يختبر عدد من الميزات الجديدة لنظام الأندرويد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد الفترة الأخيرة العديد من التحديثات المتطورة التي تضمها التكنولوجيا، فقد أعلن تطبيق الواتساب عن الإصدار المستقبلي الذي يهدف إلى التحكم بشكل مباشر في مقدار الضغط الذي يتم تطبيقه على الصور ومقاطع الفيديو المرسلة، وقد أوضح التطبيق من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الميزتين قيد التطوير حالياً لتطبيق أندرويد، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض من خلال هذا المقال تفاصيل تحديث الواتساب الأخير والميزات الجديدة التي سوف يتم تطبيقها لنظام الأندرويد 2021.

خدمة إرسال الصور والفيديو بأعلى جودة:

بعد تطوير تطبيق الواتساب وفقاً لأحد إصدار تم إطلاقها في مجال التكنولوجيا فقد اكتشف التطبيق ما هي أفضل خوارزمية ضغط لمقاطع الفيديو والصور، وهناك خيار أخر يتمثل في “أفضل جودة” حيث يرسل التطبيق دائماً الفيديو والصور باستخدام أفضل جودة، بالإضافة إلى “توفير البيانات” حيث يقوم التطبيق بضغط مقاطع الفيديو والصور قبل إرسالها، وبمجرد صدور الميزة فإنه يتوفر بها كافة الأشكال التي تم ذكرها، وذلك إذا كنت متشككاً بشأن سرعة الإنترنت أو حدود البيانات أو تقليل مقدار الضغط لضمان إرسال الصور أو الفيديو بأعلى جودة.

موعد ظهور الإصدار الأخيرة وإطلاق الميزة:

لم يحدد التطبيق أي موعد لظهور الإصدار الأخير بشكل رسمي وإصدار الميزة، ومن خلال تقارير الخبراء على وجه التحديد بتطبيق أندرويد التجريبي وليس IOS، ونتيجة للتطوير الأخير نجد أنه هناك تكافؤ الميزات بين تطبيقات الواتساب، فمن غير المرجح أن يكون التطوير عبر IOS بعيداً جداً.

واتساب تختبر ميزات جديدة:

من أكثر الميزات التي شهدت إقبالاً من قبل مستخدمي ومحبي تطبيق الواتساب ميزة دعم الأجهزة المتعددة، حيث يتم استخدام هذه الخدمة من خلال أجهزة متعددة وقد أشار أحد الخبراء أن هذه الميزة يتم العمل عليها منذ العام الماضي، وبعد عدة تجارب أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أنه سوف يتم إطلاق الميزة الجديدة في أقرب وقت، وجاء هذا التطور بهدف تسهيل عملية التحقق من الروابط من قبل المستخدمين.

ومن الجدير بالذكر أن منصة الواتساب تقوم بتطوير نفسها لتطبيق الأندرويد ومن ضمن التطوير: