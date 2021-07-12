نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث إصدارات من Huawei Mate 40 Pro تعلن عنها شركة كافيار الروسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث إصدارات Huawei Mate 40 pro، منذ أيام قليلة قامت الشركة الروسية الخبيرة والمتخصصة في صنع الموديلات الفاخرة من الهواتف الذكية شركة كافيار، بالإعلان عن توافر أحدث الإصدارات من الهاتف الذكي هاتف هواوي ميت 40 برو Huawei Mate 40 pro بمجموعة متخصصة من التصميمات المميزة والفريدة، حيث قد أطلقت حوالي ثلاث نسخ من هاتف هواوي Mate 40 pro حيث أن الشركة متخصصة في صنع أفضل الموديلات من هواتف سلسلة Jade empire الجديدة.

إصدارات هواوي Mate 40 pro من كافيار

شركة كافيار الروسية متخصصة في صنع أفضل موديلات الأجهزة وبأعداد ونسخ محدودة جدًا، حيث تصنع أجسام الهواتف في السلسلة الجديدة سلسلة Jade empire من الذهب الخالص أو حجر اليشم الكريم أو من مادة التيتانيوم.

خصائص الإصدار الجديد Huawei mate 40 pro من شركة كافيار

وأوضحت الشركة حول إصدار Precious Harmony وهو الموديل الذي يعتبر أغلى سعرًا لهذا تم توفير حوالي ثمانية نسخ فقط من الجهاز، حيث تم الاعتماد في هذا الإصدار على أفضل نوع من المعالجات معالج HiSilicon Kirin 9000 5G soC لهذا السبب تصل تكلفة هذا الإنتاج بحوالي 64170 يورو.

وهذه بعض التفاصيل الأخرى التي تم جمعها حتى الآن حول نسخة Precious Harmony Huawei Mate 40 pro وهي:

كما ذكرنا نوع المعالج هو HiSilicon Kirin 9000 5G soC. الإصدار تم صنعه من عنصر الذهب الخالص عيار 18 قيراط حيث صنع الجسم بشكل جزئي من هذا العنصر مع حجر اليشم الكريم. وشاشة الجهاز من قياسها 6.76 بوصة ونوع الشاشة هو AMOLED. دقة كاميرا للإصدار الجديد تصل حتى 50 ميجا بكسل كما أنها كاميرا ثلاثية. حتى الآن لم تقم شركة كافيار بالإفصاح بشكل رسمي عن حجم المواد المستخدمة في صنع هذا الإصدار.

إصدار Dragon’s son من شركة كافيار

وإليكم بعض خصائص إصدار Huawei Mate 40 pro نسخة Dragon’s son:

اعتمدت الشركة على طلاء خلفية الجهاز من بالذهب وجعل الكرة الخضراء الموجودة مع التنين من حجر اليشم الكريم. سعر هذه النسخة يصل إلى 5820 يورو. عدد النسخ المتاحة حوالي 16 نسخة فقط.

إصدار Gohua من شركة كافيار

أما عن هذا الإصدار فهو الأخير لجهاز هواوي ميت 40 برو وهذه مميزاته: