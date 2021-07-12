الكشف عن مواصفات هاتف شاومي CC 11

كشفت تقارير حديثة عن أبرز مواصفات هاتف ”شاومي سي سي 11 -Xiaomi CC 11“

وكان مدير منتجات شاومي سي سي ”وي سيقي“، المتحدث باسم العلامة التجارية، كشف أن الجيل الجديد من سلسلة شاومي سيتم طرحه في الربع الثالث من العام الجاري، بما في ذلك إصدار شاومي سي سي 11 العادي والإصدار ”برو“.

وأشارت تسريبات سابقة إلى أن جهاز شاومي الجديد، الذي يحمل رقم طراز 2107119DC، هو جزء من سلسلة شاومي سي سي، وفي ظل غياب تأكيد رسمي، يتوقع الخبراء أن يحمل الهاتف اسم شاومي سي سي 11.

ووفقا لموقع ”جيزتشاينا“، أوضحت التسريبات اليوم أن هاتف شاومي سي سي 11 – CC 11 سيأتي بمعالج Snapdragon 778G أو Snapdragon 780G من شركة كوالكوم، في حين سيأتي إصدار برو بمعالج Snapdragon 870 من كوالكوم.

ومن المتوقع أن يحتوي هاتف سي سي 11 برو عدسة بقياس 1/1.3x بوصة وعدسة بيريسكوب 5x مع تقريب بصري متعدد.

وسيأتي هاتف Xiaomi CC 11 بشاشة OLED مثقوبة ذات معدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، وسيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

هل ستواصل شاومي العمل على سلسلة CC؟

على الرغم من أنه من شبه المؤكد أن هاتف Xiaomi CC 11 سيصل إلى الأسواق قريبا، إلا أنه من المتوقع أن يكون ذلك حدثا فريدا من نوعه، فقبل عامين، وقعت شاومي و Meitu عقد تعاون يمكّن شاومي من تولى إدارة الشركة، ولكنه لا يسمح لها بإطلاق هواتف ذكية تحمل علامة Meitu، التي اشتهرت بتصميم هواتف تتمحور حول قدرات كاميرا السيلفي، ولكن سوق هذه الهواتف قد توقف عن النمو وبدأ في الانكماش مع تميز معظم الهواتف الذكية بقدرات تصوير سيلفي رائعة.

ولذلك يرفض معظم المستخدمين شراء هاتف ذكي لا يحتوي سوى على كاميرا سيلفي فقط، وبالتالي قد تكون سلسلة ”سي سي“ التي تعتبر نتيجة تعاون الشركتين، قد وصلت لنهاية الخط.