الكشف عن مواصفات هاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي من ”سامسونغ”

ذكرت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية في وقت سابق، أنها تسعى لجعل الأجهزة القابلة للطي، أرق وأخف وزنًا، ويبدو أنها فعلت ذلك تمامًا مع Galaxy Z Fold 3، وقد ظهر الهاتف الذكي القابل للطي القادم على قاعدة بيانات TENAA الصينية، وتم الكشف عن بعض المواصفات المهمة.

ويبلغ قياس الهاتف الذكي 158.2 × 128.1 × 6.4 ملم عند فتحه، وهذا يعني أن الهاتف الذكي أرق قليلًا من سابقه، Galaxy Z Fold 2 الذي يبلغ سمكه 6.9 مم.

وبالرجوع إلى الصور المسربة لرائد سامسونغ القابل للطي القادم، يبدو أن هناك فجوة هوائية أقل بين الجانبين عند طيها، تترجم فجوة الهواء المنخفضة إلى جسم أنحف يبدو -أيضًا- بشكل أكثر جاذبية.

وكشفت القاعدة عن المواصفات الرئيسية للهاتف، الذي يتميز بشاشة عرض بحجم 6.2 بوصة، وسيتم تشغيله بنظام Android 11، وسيحزم بطارية كبيرة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة (وكما ذكر سابقًا يحتوى الهاتف علي بطارية مزدوجة بسعة 2155 مللي أمبير في الساعة، و 2345 مللي أمبير في الساعة).

كما يحتوى هاتف Galaxy Z Fold 3 على بعض المزايا الأخرى أيضًا، بما في ذلك دعم نظام GPS، وبطاقة SIM مزدوجة و 5G و Bluetooth.

ومن خلال التسريبات السابقة، يحتوي الهاتف على شاشة Super AMOLED قابلة للطي مقاس 7.55 بوصة، مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل تحت الشاشة، كما يدعم الهاتف الذكي قلم S Pen من سامسونغ، ويحتوي -أيضًا- على قارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب ومكبرات صوت استريو ومنفذ USB من النوع C.

ويتميز هاتف Galaxy Z Fold 3 بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية؛ إذ تأتي الرئيسية بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا مقربة 12 ميغابكسل مع تقريب بصري 2x.

ومن المتوقع أن تحتوي الكاميرات الأساسية والمقربة على OIS وضبط تلقائي للصورة ثنائي البكسل، ويمكن للكاميرا فائقة الدقة، أن تعمل ككاميرا ماكرو أيضًا.

وسيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج Snapdragon 888 من كوالكوم، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 / 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 / 512 غيغابايت، كما يشمل الهاتف ميزات أخرى؛ بما في ذلك Samsung Pay وتصنيف IP الرسمي.

ومن المتوقع أن تكشف العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ النقاب عن Galaxy Z Fold 3 في حدث رسمي سيتم عقده في 11 أغسطس 2021، إلى جانب Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic وGalaxy Buds 2.