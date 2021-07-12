تردد قناة مصر قرآن كريم 2021 الجديد للاستمتاع بأشهر القراء وبأروع التسجيلات النادرة

تردد قناة مصر قرآن كريم، من أكثر القنوات بحثاً على محركات البحث، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن ضبطها على أجهزة الاستقبال، للاستمتاع بسماع القرآن الكريم بأصوات جميلة ورائعة تأخذك معها في معية القرآن، لكي تنهل من فيض أنواره ومعجزاته وبلاغته التي لا تنتهي، حيث أن القناة تمتلك مكتبة رائعة لأشهر القراء، مكتبة مليئة بالتسجيلات النادرة لشيوخ القراء، الذين يُمتعونا بتلاوتهم الجميلة الممتعة، أمثال الشيخ محمد رفعت بصوته العذب الجميل الذي يملأ المكان بالهدوء والراحة والسكينة، وغيره كثير من أعظم القراء في مصر والوطن العربي.

تردد قناة مصر قرآن كريم

تمتلك القناة مكتبة رائعة ونادرة من التسجيلات لشيوخ القراء، فهي تٌمتعنا يومياً بسماع صوت قراء مصر العظام أمثال الشيخ محمد رفعت صاحب الصوت العذب الصوت الملائكي، وكذلك الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ الطبلاوي والقارئ الشيخ أبو العنيين شعيشع والشيخ محمد عبد العزيز حصان، والشيخ الحصري ومحمد محمود المنشاوي والبنا والشيخ مصطفى إسماعيل، عليهم جميعاً رحمة الله.

تردد قناة مصر قرآن كريم على نايل سات

تقدم القناة لمتابعيها الخدمة على مدار 24 ساعة، وهي تعد أول نافذة مصرية متخصصة في تلاوة القرآن الكريم، وتقدم للمشاهد أفضل القراء والقراءات بشكل مجاني، للاستمتاع بالتلاوات وبالأصوات النادرة وبعمالقة قراءة القرآن في مصر، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد القناة الجديد وهو كالتالي: