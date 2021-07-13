هواوي تعمل على نظام شحن سريع بقدرة 90 واط

كشف حساب المسرب الشهير ”ديجيتال شات ستيشن“، أن شركة ”هواوي“ الصينية تعمل على نظام شحن سريع سلكي بقدرة 90 واط.

وتصل سعة الشحن الأكبر حاليا 66 واط، وتم تقديمه مع سلسلة Mate 40، ومع هاتف nova 8i الجديد الذي يمكنه شحن البطارية الخاصة به بسعة 4300 مللي أمبير في الساعة بالكامل في 38 دقيقة، كما يمكن الانتقال من نسبة الشحن صفر لـ 60% في نحو 17 دقيقة فقط.

وأشارت التقارير أيضا إلى وجود احتمال لإطلاق هاتف Huawei P50 بشاحن 90 واط، دون أن يكون هناك تأكيد لذلك في الوقت الحالي.

وكانت هيئة ”3C“ الصينية اعتمدت أخيرا هاتفا مزودا بشاحن 66 واط، والذي يعمل بتقنية S888، وأيضا بتقنية LTE فقط، ومن الممكن أن يطلق مع هاتف P50.

واستبعد التقرير أن يأتي الشاحن مع سلسلة Mate 50، نظرا لأنه من الممكن ألا تصدر السلسلة هذا العام 2021، لذلك قد يكون إطلاقه مع P50 ممكنا، لأنه الهاتف الوحيد الذي يمكن أن يطلق في 2021، إلا أنه من المتوقع أن يتم الكشف عن سلسلة P50 في الـ29 من يوليو، على الرغم من عدم وجود تأكيد لهذه المعلومات رسميا.

ويشار إلى أنه في أثناء إطلاق سلسلة Mate 40، قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال الاستهلاكية في شركة ”هواوي“، إن الشركة اختبرت شحن 120 واط و200 واط، لكنها قررت عدم الإطلاق، وذلك بسبب مخاوف من سعة البطارية.

جدير ذكره أت الشركة حصلت أخيرا على شهادة لشاحن 135 واط أيضا، ولذا سيكون شاحن 90 واط مجرد خطوة انتقالية في هذا المسار.

وكانت الشركة كشفت عن سلسلة Huawei P50 خلال حدث مهم في الشهر الماضي، بجانب اثنين من الأجهزة اللوحية، فضلا عن ساعة ذكية جديدة، وبعض شاشات الألعاب الأخرى.

وفيما يتعلق بمواصفات هاتف Huawei P50 Pro، فهو يمتلك ميزات عديدة، مثل: نظام الكاميرا الرباعي، في الوقت الذي تتمتع فيه سلسلة P50 بتصميم جميل ورقيق وخفيف الوزن، ولكن رغم ذلك، لم يتم الكشف عن موعد ظهور سلسلة P50 بعد، علما أن سلسلة Huawei P50 تحتوي على مستشعر كاميرا 1 بوصة من نوع Sony IMX800.