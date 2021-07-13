الكشف عن موعد إطلاق هاتف ”شاومي Mi 12” وأبرز مميزاته

كشف تقرير أن شركة ”شاومي“ الصينية ستطلق هاتفها الجديد ”mi 12″، في مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مسلطا الضوء على أبرز مميزاته.

ووفقا لتقرير موقع ”جيزتشاينا“، سيكون هاتف شاومي مي 12، أول هاتف ذكي يأتي بمعالج سناب دراغون 895- Snapdragon 895، بدقة تصنيع 4 نانومتر.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف شاومي مي 12، بشاشة تدعم تقنية LTPO، التي تسمح للمستخدمين بالتحكم في معدل تحديث الشاشة بحسب المحتوى المعروض، لتوفير شحن البطارية أو الاستمتاع بأعلى كفاءة عرض أثناء اللعب.

وتعتبر إحدى أهم ميزات هاتف شاومي مي 12، قدرته على الشحن السريع، حيث يأتي هاتف شاومي مي 12 متميزا بالقدرة على الشحن السلكي السريع بسعة تصل إلى 120 واط، فضلا عن قدرة الهاتف على الشحن لاسلكيا التي تصل إلى 100 واط.

يذكر أنه إذا أتى الهاتف بالفعل بهذه القدرات المذهلة على الشحن اللاسلكي، فسيكون ذلك في الإصدار العالمي فقط، حيث تقيد الصين الشحن اللاسلكي إلى 50 واط فقط، ولذلك من المتوقع أن تكون هذه الميزة غائبة في الإصدار الصيني من هاتف شاومي مي 12.

وتشير توقعات أخرى إلى أن هاتف ”شاومي مي 12“ سيكون أول جهاز في السوق يأتي بمستشعر بدقة 200 ميغابكسل بتنسيق بصري 1 بوصة، يستخدم تقنية pixel binning، التي تستطيع دمج 16 بكسل متجاورا في واحدة كبيرة لالتقاط ضوء أكبر، وتوفير صورة أكثر نقاء.

هذا وإذا صحت هذه التسريبات والتوقعات فسيحتوي الهاتف على كاميرا مميزة للغاية وقدرة مذهلة على الشحن السريع، سواء كان ذلك بالشحن السلكي أو اللاسلكي، فضلا عن معالج تشير كل التوقعات إلى أنه سيكون متميزا، ما يجعله هاتفا متكاملا.