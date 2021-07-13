شاومي تستنسخ هاتف سامسونغ Galaxy Z Flip القابل للطي

كشفت أدلة جديدة أن شركة الهواتف الصينية الرائدة ”شاومي“ تفكر في بناء هاتف ذكي قابل للطي يشبه هاتف Galaxy Z Flip من سامسونغ.

ووفقا للتقارير، التي نشرها موقع ويبو الصيني، نقلا عن موقع ”91 mobile“ المعني بالأخبار التقنية، فإن هاتف شاومي ”الغامض“ القابل للطي و“المستنسخ“ يحتوي على كاميرتين خلفيتين وشاشة عرض صغيرة جدا.

جدير بالذكر، أن شركة شاومي قامت بإيداع تلك الصور على موقع ”ويبو“، كوسيلة لحماية ملكيتها الفكرية، وهو أمر مثير للاهتمام، نظرا لأن صور الهواتف هي نسخة مصورة من هاتف Galaxy Z Flip مع بعض التعديلات الطفيفة.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، إذا كانت شاومي تعمل على هاتف قابل للطي كما هو موضح في مستندات موقع ”ويبو“ الصيني، فقد لا يستخدم الهاتف تقنية العرض ذاتها، مثل Galaxy Z Flip / Z Flip 3 فحسب، بل سيبدو مشابها له في التصميم أيضا.

وعلى صعيد آخر، تستعد شركة شاومي الصينية لطرح أجهزة الحاسوب الجديدة Xiaomi Mi Notebook Pro 14 و Ultra 15.6″ في الهند بوقت لاحق من هذا الشهر.

وبالرغم من أن العملاق الصيني لم تكشف عن تفاصيل الأجهزة المقبلة، فمن المتوقع أن يتميز Mi Notebook Pro 14 بشاشة 14 بوصة توفر دقة 2560 × 1600 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 ومعدل تحديث 120 هرتز.

كما يأتي الجهاز في متغيرات معالجات من الجيل الحادي عشر، مثل Core i7-11370H و Core i5-11300H، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي DDR4 بسعة 16 غيغابايت وذاكرة تخزين NVMe SSD بسعة 512 غيغابايت.

ويحتوي الجهاز على بطارية 56 واط في الساعة تدعم الشحن السريع حتى 100 واط، كما يدعم الجهاز ميزات أخرى؛ بما في ذلك W-Fi 6 و Bluetooth 5.1 وماسح بصمات الأصابع ومنفذ Thunderbolt 4 ومنفذان USB-C ومقبس مقاس 3.5 مم وكاميرا ويب عالية الدقة ونظام التشغيل Windows 10.

بينما يتميز جهاز Mi Notebook Ultra بشاشة OLED full مقاس 15.6 بوصة، ويأتي في متغيرات وحدة المعالجة المركزية Core i7-11370H و Core i5-11300H من الجيل الحادي عشر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي LPPDR4 سعة 32 غيغابايت و 1 تيرابايت من تخزين NVMe.

كما يحتوي الجهاز على بطارية 80 واط في الساعة تدعم الشحن بقوة 130 واط.

ويدعم الجهاز ميزات أخرى، بما في ذلك Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1 وماسح بصمات الأصابع ومنفذ Thunderbolt 4 ومنفذ USB-C و USB-A 3.2 Gen2 ومنفذ HDMI ومقبس 3.5 ملم وكاميرا ويب عالية الدقة ونظام التشغيل Windows 10.