نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل 1.5.2 وموعد الموسم 20 ببجي موبايل PUBG Mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي موبايل لموسم 20، وهناك تسريبات كثيرة لهذا التحديث وإضافات مميزة جدا ورائعة، وقد تم صدور التحديث الأول للعبة والذي يوجد به الكثير من الإضافات التي سوف نتحدث عنها، سوف يتم نزول الرويال باس Royale Pass في يوم السبت القادم الموافق 17 من يوليو 2021، فيها بنا لنتعرف علي جميع التحديثات والإضافات في لعبة ببجي موبايل، لشحن شدات ببجي.

تحديث ببجي موبايل

اهم إضافات تحديث 1.5.2 الذي تم صدوره:

إضافة مود جديد EvoGround يوجد به التغير في 6 مدن باللعبة.

تغير شكل الحاويات والمطار وبوشنكي في المود الجديد.

إضافة دراجة نارية جديدة.

عربية تسلا ودروب مع العربية.

يمكن لعربية تسلا المشي اتوماتيك علي الطرق فقط.

اضافة المترو في المود الجديد.

تحديد مكان النزول ونزول اللاعب تلقائيا.

اضافة كلب الي لاظهار اللوت.

زجاج علي الشبابيك.

رمي الهيل الي أصدقائك.

اضافة درع حماية لتصبح كفر عند الفايت في المود الجديد.

رويال باس Royale Pass ببجي موبايل

سوف يتم إصدار ال Royale Pass يوم السبت الموافق يوم 17 من شهر يوليو 2021 مع التغير في الرويال باس هذا الموسم، سوف يتم تقسيم الرويال باس الي نصفين الأول في أول شهر وسوف يكون الحد الأقصى 50 نقطة من ال RP، والنصف الأخر مثل النصف الأول وسوف يكون أيضا من 50 RP، وسوف يكون متاح شحن الرويال باس للشهر الأول ب 360 شدة ومثلهم للنصف الأخر، ولشحن شدات ببجي.

تحديثات لعبة ببجي موبايل 2021

من ضمن افضل التحديثات، اضافة سلاحين جداد في اللعبة وهما MG3 و ASM ويعتبران من افضل الأسلحة في اللعبة لثبات السلاحين والمدمج متوسط، وايضا تمت اضافة تمال عند الفوز، عند الفوز يتم اضافة تمثال عند التيم الفائز ويمكنك وضعة أمامك علي الأرض والتصوير معه، كما أضافت اللعبة بعض الأشياء الجديدة التي يتم تركبيها في الأسلحة لتثبيت السلاح اكثر.

الإضافات في الإعدادات للعبة PUPG Mobile

أضاف المطورين للعبة العديد من الإعدادات الإضافية مثل حساسية السلاح، يمكنك الآن اضافة السلاح المفضل لديك وتعين إعدادات الحساسية له فقط ويمكنك إضافة العديد من الأسلحة التي تلعب بها لتعين إعدادات الحساسية لكل سلاح، تمت إضافة عدم التقاط الأشياء التي يتم رميها مره اخري.