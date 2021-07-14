على هاتفك 9 تطبيقات يجب حذفها فوراً تسرق كلمات مرور الفيس بوك

من التطبيقات الضارة والذي غالبا تكون بصيغ مختلفة وتحبب بعض عملاء ومستخدمي تطبيقات المراسلة وهواة تنزيل برامج الالعاب من التسلل إليهم باشكال مختلفة رغبة من مالكيها تنزيلها وتحميلها بهواتفكم لكى تتسلل وتسرق الرقم السرى وكلمات المرور الخاصة بالفيس بوك وسرقة حسابات منزليها، ونجحت أخيرا شركة جوجل في حذف 9 تطبيقات خطيرة تم تحميلهم من قبل المستخدمين وفقا لما ذكرته بعض المواقع المتخصصة، حيث تم تنزيل البرامج وتحميلها ما يقرب من 5.8 مليون مرة، من خارج متجرها، لاستخدامها حيله خدع لسرقة كلمة سر المستخدم الخاصة بتطبيق فيسبوك، حيث كانت تعمل من خلال مطالبة المستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساباتهم على فيسبوك، وكانت هذه البرامج ضارة وتسرق كلمات المرور الخاصة بهم.

تطبيقات في أندرويد تسرق كلمات مرور فيسبوك:

فقد كانت هذه التطبيقات تظهر لراغبي تنزيلها باشكال مختلفة وجذبت المستخدمين من خلال أداء مهام مثل إزالة ملفات معينة، واستعراض الأبراج، وإجراء تحرير للصور والمزيد، ومن ثم تطلب من المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم على فيسبوك للعمل، وهذه هي الطريقة التي ستعمل بها برامج طروادة الضارة داخل هذه التطبيقات وتسرق كلمات مرور فيسبوك من الضحايا ونصح الكثير من الخبراء وقالوا إذا لم تقم بإزالتها من جهازك مطلقًا، فإنها تظل تشكل تهديدًا لهاتفك أو جهازك اللوحي.

9تطبيقات أزالتها جوجل بسبب سرقتها حسابات فيسبوك:

PIP Photo، هو تطبيق لتحرير الصور، تم تنزيلها أكثر من 5 ملايين مرة.

Processing Photo، تطبيق لعمل تعديلات على الصور، تم تنزيله أكثر من 5 ملايين مرة.

Rubbish Cleaner، تطبيق لتحسين أداء الهاتف، تم تنزيله أكثر من مليون مرة.

Horoscope Daily، تم تنزيل التطبيق أكثر من مليون مرة.

Inwell Fitness، تطبيق للياقة البدنية، تم تنزيله أكثر من 5 ملايين مرة.

App Lock Keep، تطبيق لغلق التطبيقات الأخرى بكلمات مرور لتصبح أكثر أمانا، تم تنزيله أكثر من 5 آلاف مرة.

Lockit Master، تم تنزيل التطبيق أكثر من 5 ملايين مرة.

Horoscope Pi، تم تنزيله أكثر من ألف مرة.

App Lock Manager، تم تنزيله حوالي 10 مرات فقط.

وقد نصح خبراء الأمن السيبراني بتنزيل التطبيقات فقط من مطورين معروفين وموثوقين، بالإضافة إلى الانتباه إلى مراجعات المستخدمين الآخرين، وقد حدد الباحثون خمسة أنواع مختلفة من البرامج الضارة مخبأة داخل التطبيقات ثلاثة منهم كانت تطبيقات أندرويد أصلية، واستخدم الاثنان الآخران إطار عملFlutter من جوجل، المصمم للتوافق عبر الأنظمة الأساسية، وقالت شركة متخصصة في تقنية البرامج والتطبيقات أنه يصنفهم جميعًا على أنهم نفس الخادم لأنهم يستخدمون تنسيقات ملفات تكوين متطابقة ورمز جافا سكريبت متطابق لسرقة بيانات المستخدم، وأخيرا لا يجب تحميل اي تطبيق الا بعد التاكد من انه آمن ومن البرامج الغير ضارة.